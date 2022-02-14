Сполучені Штати Америки тимчасово переміщують своє посольство в Україні з Києва до Львова — через різке прискорення нарощування російських сил. Відповідну заяву Держсекретаря США Ентоні Блінкена було оприлюденено на сайті дипустанови у понеділок, 14 лютого.
“Посольство продовжуватиме співпрацювати з українським урядом, координуючи дипломатичну співпрацю в Україні. Ми також продовжуємо наші інтенсивні дипломатичні зусилля для деескалації кризи”, — йдеться у заяві Блінкена.
Передислокацію дипустанови Держсекретар назвав “розважливим запобіжним заходом, який жодним чином не підриває підтримку чи відданість США Україні”.
“Ми також продовжуємо наші зусилля для досягнення дипломатичного рішення, і ми продовжуємо співпрацювати з російським урядом після розмови президента Байдена з президентом Путіним і моєї бесіди з міністром закордонних справ Лавровим”, — додав Держсекретар США.
За його словами, шлях до дипломатії залишається відкритим, якщо Росія вирішить діяти сумлінно.
“Ми з нетерпінням чекаємо повернення наших співробітників до посольства, як тільки дозволять умови”, — йдеться у заяві Блінкена.
Він також наполегливо закликав всіх громадян США, які залишилися в Україні, негайно покинути країну.
Американські ЗМІ повідомляють про знищення техніки у київському приміщенні
За даними американського видання The Wall Street Journal, Держдепартамент наказав знищити мережеве обладнання та комп’ютерні робочі станції, а також демонтувати телефонну систему посольства. Про це виданню повідомили американські чиновники. Таким чином київське посольство стає непрацездатним як дипломатичний об’єкт, відзначає The Wall Street Journal.
Що відомо
- Більшість співробітників посольства США переїхали до Львова, повідомили у понеділок, 14 лютого, ЗМІ.
- 13 лютого ЗМІ повідомили, що американські співробітники в ОБСЄ почали організовано виїжджати з окупованого Донецька.
- Кілька десятків країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз вирішив не закривати своїх дипломатичних представництв у Києві.
- 12 лютого Державний департамент США закликав дипломатів, які не займають критично важливі посади, виїхати з посольства США у Києві.
- 12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.
- У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
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