Сполучені Штати Америки тимчасово переміщують своє посольство в Україні з Києва до Львова — через різке прискорення нарощування російських сил. Відповідну заяву Держсекретаря США Ентоні Блінкена було оприлюденено на сайті дипустанови у понеділок, 14 лютого.

“Посольство продовжуватиме співпрацювати з українським урядом, координуючи дипломатичну співпрацю в Україні. Ми також продовжуємо наші інтенсивні дипломатичні зусилля для деескалації кризи”, — йдеться у заяві Блінкена.

Передислокацію дипустанови Держсекретар назвав “розважливим запобіжним заходом, який жодним чином не підриває підтримку чи відданість США Україні”.

“Ми також продовжуємо наші зусилля для досягнення дипломатичного рішення, і ми продовжуємо співпрацювати з російським урядом після розмови президента Байдена з президентом Путіним і моєї бесіди з міністром закордонних справ Лавровим”, — додав Держсекретар США.

За його словами, шлях до дипломатії залишається відкритим, якщо Росія вирішить діяти сумлінно.

“Ми з нетерпінням чекаємо повернення наших співробітників до посольства, як тільки дозволять умови”, — йдеться у заяві Блінкена.

Він також наполегливо закликав всіх громадян США, які залишилися в Україні, негайно покинути країну.

Американські ЗМІ повідомляють про знищення техніки у київському приміщенні

За даними американського видання The Wall Street Journal, Держдепартамент наказав знищити мережеве обладнання та комп’ютерні робочі станції, а також демонтувати телефонну систему посольства. Про це виданню повідомили американські чиновники. Таким чином київське посольство стає непрацездатним як дипломатичний об’єкт, відзначає The Wall Street Journal.

Що відомо

Більшість співробітників посольства США переїхали до Львова, повідомили у понеділок, 14 лютого, ЗМІ.

13 лютого ЗМІ повідомили, що американські співробітники в ОБСЄ почали організовано виїжджати з окупованого Донецька.

Кілька десятків країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз вирішив не закривати своїх дипломатичних представництв у Києві.

12 лютого Державний департамент США закликав дипломатів, які не займають критично важливі посади, виїхати з посольства США у Києві.

12 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом. Водночас головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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