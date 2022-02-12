Євросоюз не закриватиме свої диппредставництва у Києві — Боррель

Європейський союз не закриватиме своїх дипломатичних представництв у Києві на тлі загрози ймовірного вторгнення Росії в Україну.
Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля, оприлюдненій від імені всіх 27 країн-членів Євросоюзу.
"Наші дипломатичні представництва не закриваються. Вони залишаються в Києві та продовжують діяти на підтримку громадян ЄС та у співпраці з українською владою", — заявив Боррель.
При цьому він зазначив, що присутність персоналу та рекомендації щодо подорожей громадянам ЄС коригуватимуться за потреби з урахуванням безпекових обставин.
Також голова європейської дипломатії від імені ЄС вчергове застеріг Росію від військової агресії проти України, оскільки "це матиме серйозні наслідки та тяжку ціну у відповідь".
"Ми підтверджуємо нашу постійну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України та дипломатичних зусиль щодо деескалації", — наголосив Боррель.
Що відомо
- Більше десятка країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз заявив, що не планує евакуації свого персоналу і продовжує діяльність у звичному режимі.
- Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти до України через загрозу російського вторгнення.
- 12 лютого Президенти Франції та США Еммануель Макрон та Джо Байден 12 лютого провели телефонні перемови з російським лідером Володимиром Путіним та обговорили з ним зростання напруженості навколо України.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення та заявили про безпрецедентну підтримку з боку міжнародних партнерів.
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.
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