Євросоюз не закриватиме свої диппредставництва у Києві — Боррель

Європейський союз не закриватиме своїх дипломатичних представництв у Києві на тлі загрози ймовірного вторгнення Росії в Україну.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля, оприлюдненій від імені всіх 27 країн-членів Євросоюзу.

"Наші дипломатичні представництва не закриваються. Вони залишаються в Києві та продовжують діяти на підтримку громадян ЄС та у співпраці з українською владою", — заявив Боррель.

При цьому він зазначив, що присутність персоналу та рекомендації щодо подорожей громадянам ЄС коригуватимуться за потреби з урахуванням безпекових обставин.

Також голова європейської дипломатії від імені ЄС вчергове застеріг Росію від військової агресії проти України, оскільки "це матиме серйозні наслідки та тяжку ціну у відповідь".

"Ми підтверджуємо нашу постійну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України та дипломатичних зусиль щодо деескалації", — наголосив Боррель.

Що відомо

Більше десятка країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз заявив, що не планує евакуації свого персоналу і продовжує діяльність у звичному режимі.

Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти до України через загрозу російського вторгнення.

12 лютого Президенти Франції та США Еммануель Макрон та Джо Байден 12 лютого провели телефонні перемови з російським лідером Володимиром Путіним та обговорили з ним зростання напруженості навколо України.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення та заявили про безпрецедентну підтримку з боку міжнародних партнерів.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.

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