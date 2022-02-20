Росія планує розв'язати найбільшу війну в Європі з 1945 року – Джонсон

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що, за даними розвідки, Росія готується розв’язати "найбільшу війну в Європі з 1945 року".

Про це він сказав інтерв’ю BBC під час перебування в Мюнхені, де проходить конференція з безпеки.

За його словами, президент США Джо Байден доніс західним лідерам дані розвідки, які свідчать проте, що Росія планує не просто напасти на Україну зі сходу, а й з боку Білорусі та оточити Київ.

"Я боюся сказати, що план, який ми бачимо, призначений для чогось, що може стати справді найбільшою війною в Європі з 1945 року тільки з погляду масштабу", – сказав Джонсон.

При цьому він зазначив, що "всі ознаки свідчать про те, що план (Росії) у певному сенсі вже розпочався". Також британський прем’єр повідомив, що Британія готує більш далекосяжні санкції проти Росії, ніж очікувалося раніше. Зокрема, Британія та США зупинять російські компанії, які "торгують фунтами й доларами". На думку Джонсона, це "дуже сильно вдарить" по Росії.

Напередодні, 19 лютого, Джонсон заявив, що Британія спільно з Євросоюзом і США напрацювала "найжорсткіший і найсильніший" пакет санкцій проти Росії на випадок її вторгнення в Україну. А міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс повідомила, що у разі вторгнення Росії в Україну Лондон заборонить в'їзд російським олігархам та ускладнить доступ російських компаній до ринків капіталів.

Що відомо

18 лютого премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ЄС готує санкції проти Росії, які будуть набагато жорстокішими ніж ті, що були запроваджені після окупації Криму у 2014 році. Водночас заступник директора Національної економічної ради Білого дому Даліп Сінгх повідомив, що пакет санкцій США проти Росії не передбачає відключення її від міжнародних платіжних систем. Проте Білий дім готує "нищівні" санкції проти фінансових установ та банків Росії.

премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ЄС готує санкції проти Росії, які будуть набагато жорстокішими ніж ті, що були запроваджені після окупації Криму у 2014 році. Водночас заступник директора Національної економічної ради Білого дому Даліп Сінгх повідомив, що пакет санкцій США проти Росії не передбачає відключення її від міжнародних платіжних систем. Проте Білий дім готує "нищівні" санкції проти фінансових установ та банків Росії. 18 лютого президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.

19 лютого генсек НАТО Єнс Столтенберг звернувся до Путіна із закликом відвести свої війська від українського кордону та попередив про санкції.

Директор Національної економічної ради Білого дому Даліп Сінгх повідомив, що пакет санкцій США проти Росії не передбачає відключення її від міжнародних платіжних систем. Водночас Білий дім планує ввести нищівні санкції проти фінансових установ та банків Росії.

Постійний представник США в Організації з безпеки та співробітництва у Європі Майкл Карпентер заявив, що Росія могла збільшити військову присутність та зосередити поблизу українських кордонів до 190 тисяч російських військових.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія шукає привід для початку вторгнення в Україну.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.

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