Президент України Володимир Зеленський взяв участь у Мюнхенській безпековій конференції. Президент заявив, що Україна скликатиме саміт країн-учасниць Будапештського меморандуму, і, якщо він не відбудеться або не надасть Україні гарантій безпеки, Київ визнає меморандум 1994 року недійсним. Він також звернувся до ООН та закликав країни діяти, назвавши нинішні правила в світовій політиці сиропом від кашлю, "коли потрібна вакцина від коронавірусу".

Його візит відбувається на тлі загострення на Донбасі та численних повідомлень про загрози вторгнення РФ в Україну. Президент США напередодні заявив, що поїздка Зеленського зараз за кордон є "немудрим рішенням". Водночас в ОП повідомили, що "візит розплановано динамічно, повернення до Києва – сьогодні ж". Український лідер зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з віцепрезидентом США Камалою Гарріс, представниками міжнародних фінансових інституцій і розраховує досягти конкретних домовленостей щодо надання країні додаткової військової та фінансової підтримки.

У своїй промові Зеленський звинуватив міжнародну спільноту у бездіяльності, зокрема у питаннях щодо стримування РФ, вступу України до НАТО та ЄС, і наголосив, що Україна не веде і не планує наступальних дій на Донбасі. Наводимо основні цитати з виступу Зеленського:

"Україна хоче миру, Європа хоче миру, світ каже, що не хоче воювати, а Росія, що не хоче нападати. Хтось з нас бреше", – заявив Зеленський на початку промови.

"Навіть діти розуміють, наскільки безглуздо звучать заяви про те, що обстріли ведуться з боку України"

"15 років тому Росія саме тут заявила про намір кинути виклик глобальній безпеці. Чим відповів світ? Умиротворенням. Результат – щонайменше анексія Криму і агресія проти моєї держави"

"ООН, яка має захищати мир і світову безпеку, не може захисти себе. Коли порушується її статут, коли один з членів Радбезу ООН анексує територію однієї із засновниць ООН. А Кримську платформу, формат мета якого деокупація Криму мирним шляхом, і захист прав кримчан сама ООН ігнорує"

"Три роки тому саме тут Ангела Меркель сказала: хто підбере уламки світового порядку? Тільки усі ми разом. Аудиторія аплодувала стоячи. Але на жаль колективні овації не переросли у колективні дії"

"Архітектура безпеки у Європі та світі майже зруйнована. Пізно думати про ремонт, час будувати нову систему. Людство робило це двічі, сплативши надто високу ціну. Дві світові війни. У нас є шанс зламати цю тенденцію, поки вона не стала закономірністю, і почати побудову нової системи до мільйонів жертв"

"Система безпеки вкотре дає збій через різні речі – егоїзм, самовпевненість, безвідповідальність держав на глобальному рівні. Як наслідок, злочини одних і байдужість інших, байдужість, яка робить співучасником"

"Я казав про це тут і на трибуні ООН, що у 21 столітті більше немає "чужої війни". Що анексія Криму і війна на Донбасі – це удар по усьому світу. І це не війна в Україні, це війна в Європі. Казав на самітах, казав на форумах, у 2019 році, 20-му, 21-му. Невже світ не може почути мене у 22-му?"

"Ми будемо захищати свою землю, маючи підтримку партнерів, чи не маючи. Надають нам сотні одиниць сучасної зброї чи 5 тисяч шоломів. Ми цінуємо будь-яку допомогу, але усі ми маємо розуміти – це не благодійні внески, про які Україна має просити чи нагадувати, не благодійні жести, за які Україна має низько вклонятись. Це ваш внесок у безпеку Європи та безпеку світу, де Україна 8 років є щитом. Надійним, до речі. І 8 років стримує одну з найбільших армій світу, яка стоїть вздовж наших кордонів, а не кордонів Європейського союзу. "Гради" летіли у Маріуполь, а не у європейські міста

"Щоб дійсно допомогти Україні – не потрібно постійно говорити про дати ймовірного вторгнення. Ми будемо захищати свою землю і 16 лютого, і 1 березня і 31 грудня. Нам набагато більше потрібні інші дати. І усі чудово розуміють які. Завтра в Україні день пам'яті Героїв Небесної сотні. 8 років тому українці зробили свій вибір. Багато хто віддав за цей вибір своє життя. Невже через 8 років після цього Україна має постійно закликати до визнання європейської перспективи? Це ж стосується і НАТО. Нам кажуть "двері відкриті", але поки що "стороннім вхід заборонено"

"Крим і окуповані регіони Донбасу неодмінно повернуться в Україну, але тільки мирним шляхом. Україна послідовно виконує Нормандські домовленості і Мінські. Їхній фундамент – беззаперечне визнання територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Ми прагнемо дипломатичного врегулювання збройного конфлікту. Я підкреслюю – виключно на основі міжнародного права"

"Я не знаю, чого хоче президент РФ, тому пропоную зустріч".

Що відомо

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть.

Вранці 19 лютого ватажки самоназваних республік "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

16 лютого бойовики на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, Мар'їнку, Врубівку. ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення.

США та союзники вкотре попереджають Україну про загрозу вторгнення Росії, а західні ЗМІ з посиланням на джерела називають дати та сценарії можливого вторгнення.

Починаючи з 12 лютого, низка країн порадили своїм громадянам терміново виїхати з України через загрозу військового нападу, а посольства — перенесли свої офіси до Львова. 18 лютого посольство Британії повідомило про переїзд до Львова. 19 лютого стало відомо, що НАТО переводить персонал українського офісу до Львова та Брюсселя.

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