НАТО привело Сили швидкого реагування у стан підвищеної боєздатності

Керівництво Північноатлантичного альянсу ухвалило рішення привести свої Сили швидкого реагування у стан підвищеної боєздатності через зростання напруги на східному фланзі НАТО.

Про це повідомляє Міністерство оборони Нідерландів.

"Через напружену безпекову ситуацію на східному фланзі НАТО повинна бути можливість швидко реагувати на нові події. Це також означає, що готовність частин збройних сил у Нідерландах буде підвищено", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в міністерстві, екіпажі кораблів, військові підрозділи та літаки, які вже знаходяться в резерві для проведення операцій НАТО, тепер можуть бути розгорнуті швидше, якщо цього вимагатиме Альянс.

"Збройні сили також проводять додаткові навчання вдома та за кордоном. В результаті найближчим часом можна буде побачити більше переміщень військової техніки дорогами", — зазначається у повідомленні.

Раніше уряд Нідерландів ухвалив рішення передати Україні товари військового призначення, зокрема шоломи, бронежилети, снайперські гвинтівки та боєприпаси.

Що відомо

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає до 190 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.

Міністерство оборони Росії стверджує, що окремі російські військові підрозділи, які завершили свої навчання, повертаються у пункти постійного розташування. У Білорусі запевняють, що по завершенні спільних із Росією навчань 20 лютого звідти вийдуть усі російські військові. Українські та західні посадовці не вважають такі заяви правдивими.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.

Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. Україна і Захід заявили, що таке визнання означатиме вихід Росії з Мінських домовленостей. Володимир Путін же вважає, що депутати РФ "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців".

17 лютого на Донбасі відбулося загострення: російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали троє мирних жителів. Обстріли продовжилися і 18 лютого.

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