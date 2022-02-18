Шоломи та снайперські гвинтівки. Нідерланди нададуть Україні військову допомогу

Нідерланди планують надати Україні товари військового призначення, зокрема шоломи, бронежилети, снайперські гвинтівки та боєприпаси.

Як повідомляє Міністерство оборони Нідерландів, уряд країни ухвалив відповідне рішення під час засідання 18 лютого.

"Тим самим Кабінет міністрів відповідає на запит України про військову підтримку через російську загрозу на кордоні", — пояснили в міністерстві.

Зокрема, Нідерланди планують передати 3 тисячі армійських шоломів та 2 тисячі бронежилетів з відповідними бронепластинами.

"Крім того, Міністерство оборони надасть 30 металодетекторів та 2 роботи-детектори з дротовим управлінням для виявлення морських мін. Також Нідерланди можуть поставити 2 радари для спостереження за полем бою та 5 радарів для визначення розташування зброї, а також 100 снайперських гвинтівок з 30 тисяч одиниць відповідних боєприпасів", — йдеться у повідомленні.

Перш ніж дозволити передачу зброю, Міністерство закордонних справ Нідерландів перевірить її перелік на відповідність щодо критеріїв експорту зброї ЄС.

18 лютого до України прибула військова допомога від Естонії — снаряди для американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Що відомо

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає до 190 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.

Міністерство оборони Росії стверджує, що окремі російські військові підрозділи, які завершили свої навчання, повертаються у пункти постійного розташування. У Білорусі запевняють, що по завершенні спільних із Росією навчань 20 лютого звідти вийдуть усі російські військові. Українські та західні посадовці не вважають такі заяви правдивими.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.

Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. Україна і Захід заявили, що таке визнання означатиме вихід Росії з Мінських домовленостей. Володимир Путін же вважає, що депутати РФ "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців".

17 лютого на Донбасі відбулося загострення: російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали троє мирних жителів. Обстріли продовжилися і 18 лютого.

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