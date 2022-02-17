Окупанти свідомо збільшили кількість обстрілів поблизу лінії розмежування на Донбасі, щоб вплинути на перебіг засідання у Радбезі ООН, присвячений виконанню Мінських домовленостей.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє пресслужба міністерства.

"Незаконні збройні формування за підтримки Росії збільшили кількість провокацій. Це зроблено свідомо напередодні засідання Ради безпеки ООН, під час якого розглядатиметься питання виконання Мінських домовленостей", — заявив посадовець.

Він додав, що обстріли створюють небезпеку для мирних мешканців, у тому числі дітей.

"Водночас, Російська Федерація нарощує інформаційну кампанію із залученням окупаційних адміністрацій для обґрунтування розширення масштабів збройної агресії проти нашої держави. Наші представники у Спільному центрі контролю і координації здійснили усі необхідні процедури реагування, задіяні відповідні механізми на рівні Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ", — зауважив міністр.

Резніков висловив сподівання, що відповідна інформація буде відображена у звітах СММ ОБСЄ.

Окрім того, міністр підкреслив, що Україна неухильно дотримується усіх взятих на себе зобов’язань і вживає заходи для забезпечення безпеки наших громадян.

"Спільно з колегами з інших відомств ми забезпечимо максимальний доступ українських та іноземних ЗМІ до місць обстрілів, ми максимально прозорі. Буде зроблено усе, щоб надати світу об’єктивну інформацію про те, хто насправді порушує Мінські домовленості і не хоче миру. Усі факти, які сьогодні сталися, мають бути розслідувані. Це дозволить більш ефективно діяти в майбутньому з метою підтримання режиму припинення вогню", — підсумував Резніков.

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