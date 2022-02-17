Для повернення російських військ у місця постійної дислокації потрібен час, це неможливо зробити за один день. Про розміщення російських військ в Білорусі "не йдеться".
Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає російське державне інформаційне агентство ТАСС. Пєсков заявив, що про розміщення російських військ на території Білорусі після завершення спільних білорусько-російських навчань наразі "не йдеться". Він також повідомив, що повернення військових у місця постійної дислокації не може відбутися за один день та займатиме якийсь час.
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У російському міністерстві оборони, тим часом повідомили, про виведення ешелону військової техніки з території окупованого Росією Криму після завершення навчань.
Як повідомляє російське видання РИА Новости, Пєсков також заявив про загострення ситуації на Донбасі та звинуватив в цьому Україну: "Ми неодноразово попереджали про те, що надмірна концентрація збройних сил України в безпосередній близькості від лінії розмежування разом із можливими провокаціями може становити страшну небезпеку. Ось зараз бачимо, що йдуть ці страшні провокації..."
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Україна та США про відведення військ Росією
16 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що попри заяви Росії про відведення військ, "радіти зарано": "Ситуація на кордонах з Росією контрольована нашими військовими. Ми не бачимо змін, бачимо велике накопичення військ. Воно не змінюється за останні тижні. Бачимо ті чи інші ротації, але я не назвав би ці ротації відведенням військ з боку Російської Федерації. Ми не можемо це констатувати", — сказав Зеленський.
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Того ж дня група журналістів-розслідувачів Conflict Intelligence Team у коментарі Суспільному рпідтвердила, що не помічають ознак хоча би планування відведення військ РФ від українського кордону.
17 лютого видання The Associated Press, посилаючись на анонімне джерело в адміністрації президента США, повідомило, що Росія додатково стягнула 7 тисяч військовослужбовців до кордонів України.
Президент США Байден 17 лютого заявив, що Росія може напасти на Україну "в найближчі кілька днів".
Що відомо
- Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.
- Міністерство оборони Росії стверджує, що окремі російські військові підрозділи, які завершили свої навчання, невдовзі почнуть повертатися у пункти постійного розташування. У Білорусі запевняють, що по завершенні спільних із Росією навчань 20 лютого звідти вийдуть усі російські військові.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
- Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. Україна і Захід заявили, що таке визнання означатиме вихід Росії з Мінських домовленостей. Володимир Путін же вважає, що депутати РФ "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців".
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