Для повернення російських військ у місця постійної дислокації потрібен час, це неможливо зробити за один день. Про розміщення російських військ в Білорусі "не йдеться".

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає російське державне інформаційне агентство ТАСС. Пєсков заявив, що про розміщення російських військ на території Білорусі після завершення спільних білорусько-російських навчань наразі "не йдеться". Він також повідомив, що повернення військових у місця постійної дислокації не може відбутися за один день та займатиме якийсь час.

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У російському міністерстві оборони, тим часом повідомили, про виведення ешелону військової техніки з території окупованого Росією Криму після завершення навчань.

Як повідомляє російське видання РИА Новости, Пєсков також заявив про загострення ситуації на Донбасі та звинуватив в цьому Україну: "Ми неодноразово попереджали про те, що надмірна концентрація збройних сил України в безпосередній близькості від лінії розмежування разом із можливими провокаціями може становити страшну небезпеку. Ось зараз бачимо, що йдуть ці страшні провокації..."

Україна та США про відведення військ Росією

16 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що попри заяви Росії про відведення військ, "радіти зарано": "Ситуація на кордонах з Росією контрольована нашими військовими. Ми не бачимо змін, бачимо велике накопичення військ. Воно не змінюється за останні тижні. Бачимо ті чи інші ротації, але я не назвав би ці ротації відведенням військ з боку Російської Федерації. Ми не можемо це констатувати", — сказав Зеленський.

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Того ж дня група журналістів-розслідувачів Conflict Intelligence Team у коментарі Суспільному рпідтвердила, що не помічають ознак хоча би планування відведення військ РФ від українського кордону.

17 лютого видання The Associated Press, посилаючись на анонімне джерело в адміністрації президента США, повідомило, що Росія додатково стягнула 7 тисяч військовослужбовців до кордонів України.

Президент США Байден 17 лютого заявив, що Росія може напасти на Україну "в найближчі кілька днів".

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