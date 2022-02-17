Росія на 7 тисяч збільшила кількість військових на кордонах з Україною — США

Попри заяви про відведення військ, Росія на 7 тисяч збільшила кількість своїх військових на кордонах з Україною. Про це на засадах анонімності Associated Press повідомив високопоставлений чиновник американської адміністрації.
За його словами, деякі з цих військових прибули в середу, 16 лютого. Він також додав, що Росія помітно збільшила кількість неправдивих заяв, які Кремль може використати як привід для вторгнення.
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Чиновник сказав, що серед цих заяв — повідомлення про безіменні могили мирних жителів, нібито вбитих українськими силами, заяви про те, що США та Україна розробляють біологічну або хімічну зброю, і твердження про те, що на Заході начебто йдуть у партизани, щоб вбивати українців, передає Associated Press.
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В Associated Press наголосили, що посадовець не надав основних доказів для своїх тверджень.
Що відомо
- Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.
- Міністерство оборони Росії стверджує, що окремі російські військові підрозділи, які завершили свої навчання, невдовзі почнуть повертатися у пункти постійного розташування. У Білорусі запевняють, що по завершенні спільних із Росією навчань 20 лютого звідти вийдуть усі російські військові.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
- Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. Україна і Захід заявили, що таке визнання означатиме вихід Росії з Мінських домовленостей. Володимир Путін же вважає, що депутати РФ "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців".
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