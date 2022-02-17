Росія на 7 тисяч збільшила кількість військових на кордонах з Україною — США

Попри заяви про відведення військ, Росія на 7 тисяч збільшила кількість своїх військових на кордонах з Україною. Про це на засадах анонімності Associated Press повідомив високопоставлений чиновник американської адміністрації.

За його словами, деякі з цих військових прибули в середу, 16 лютого. Він також додав, що Росія помітно збільшила кількість неправдивих заяв, які Кремль може використати як привід для вторгнення.

Чиновник сказав, що серед цих заяв — повідомлення про безіменні могили мирних жителів, нібито вбитих українськими силами, заяви про те, що США та Україна розробляють біологічну або хімічну зброю, і твердження про те, що на Заході начебто йдуть у партизани, щоб вбивати українців, передає Associated Press.

В Associated Press наголосили, що посадовець не надав основних доказів для своїх тверджень.

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