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Підготовка РФ до "масштабної операції" буде завершена "протягом лічених днів" — CIT
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Підготовка РФ до "масштабної операції" буде завершена "протягом лічених днів" — CIT

ЗМІ
Олег Павлюк
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За останні тижні Росія продовжила стягування військ до українських кордонів, і, виходячи з даних у відкритому доступі, вже має або протягом найближчих днів буде мати достатньо ресурсів для "масштабної операції".

Про це йдеться у звіті групи Conflict Intelligence TeamГрупа незалежних російських блогерів, які аналізують конфлікти за участі РФ за даними з відкритих джерел. Стала відома після публікацій про російську присутність в Україні та Сирії..

Зокрема військову техніку та особовий склад РФ зафіксували в Брянській області Білорусі (межує з Чернігівщиною), на Курському напрямку, в районі Білгорода (менш як 10 кілометрів від кордону з Україною) і Ростова.

Окрему увагу розслідувачі звертають на накопичення російських військових сил в окупованому Криму та акваторії Чорного й Азовського морів, а також активізацію авіації, перекинутої зокрема в Білорусь на час військових навчань "Союзна рішучість-2022".

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"(Це — ред.) є безпрецедентним зосередженням усіх родів військ, а також інших мілітаризованих силових відомств. Якщо, як багато хто припускає, всі ці дії є блефом, то цей блеф виключно хороший, оскільки цілком не відрізняється від підготовки до реального масштабного нападу", — висновують у CIT.

А проте, таку думку поділяють не всі військові оглядачі. Приміром, український Центр оборонних стратегій, заснований колишнім міністром оборони Андрієм Загороднюком, станом на 12 лютого вважає загрозу повномасштабного нападу Росії на Україну малореальною.

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