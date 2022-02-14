За останні тижні Росія продовжила стягування військ до українських кордонів, і, виходячи з даних у відкритому доступі, вже має або протягом найближчих днів буде мати достатньо ресурсів для "масштабної операції".

Про це йдеться у звіті групи Conflict Intelligence Team.

Зокрема військову техніку та особовий склад РФ зафіксували в Брянській області Білорусі (межує з Чернігівщиною), на Курському напрямку, в районі Білгорода (менш як 10 кілометрів від кордону з Україною) і Ростова.

Окрему увагу розслідувачі звертають на накопичення російських військових сил в окупованому Криму та акваторії Чорного й Азовського морів, а також активізацію авіації, перекинутої зокрема в Білорусь на час військових навчань "Союзна рішучість-2022".

"(Це — ред.) є безпрецедентним зосередженням усіх родів військ, а також інших мілітаризованих силових відомств. Якщо, як багато хто припускає, всі ці дії є блефом, то цей блеф виключно хороший, оскільки цілком не відрізняється від підготовки до реального масштабного нападу", — висновують у CIT.

А проте, таку думку поділяють не всі військові оглядачі. Приміром, український Центр оборонних стратегій, заснований колишнім міністром оборони Андрієм Загороднюком, станом на 12 лютого вважає загрозу повномасштабного нападу Росії на Україну малореальною.

Що відомо

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення

Військова допомога Україні на тлі загрози з боку Росії. Які країни допомагають озброюватися

Заборона роботи з банками та експорту технологій. Які санкції готують Росії у разі нападу на Україну

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу