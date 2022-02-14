За останні тижні Росія продовжила стягування військ до українських кордонів, і, виходячи з даних у відкритому доступі, вже має або протягом найближчих днів буде мати достатньо ресурсів для "масштабної операції".
Про це йдеться у звіті групи Conflict Intelligence TeamГрупа незалежних російських блогерів, які аналізують конфлікти за участі РФ за даними з відкритих джерел. Стала відома після публікацій про російську присутність в Україні та Сирії..
Зокрема військову техніку та особовий склад РФ зафіксували в Брянській області Білорусі (межує з Чернігівщиною), на Курському напрямку, в районі Білгорода (менш як 10 кілометрів від кордону з Україною) і Ростова.
Окрему увагу розслідувачі звертають на накопичення російських військових сил в окупованому Криму та акваторії Чорного й Азовського морів, а також активізацію авіації, перекинутої зокрема в Білорусь на час військових навчань "Союзна рішучість-2022".
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"(Це — ред.) є безпрецедентним зосередженням усіх родів військ, а також інших мілітаризованих силових відомств. Якщо, як багато хто припускає, всі ці дії є блефом, то цей блеф виключно хороший, оскільки цілком не відрізняється від підготовки до реального масштабного нападу", — висновують у CIT.
А проте, таку думку поділяють не всі військові оглядачі. Приміром, український Центр оборонних стратегій, заснований колишнім міністром оборони Андрієм Загороднюком, станом на 12 лютого вважає загрозу повномасштабного нападу Росії на Україну малореальною.
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Що відомо
- Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона аналізує інформацію розвідки щодо загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну найближчим часом.
- Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Але секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
- На території Білорусі 10 лютого розпочався другий етап спільних військових навчань "Союзна рішучість-2022", які за планом триватимуть до 20 лютого. Невизнаний низкою країн білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що в разі конфлікту Росії та України Білорусь буде на боці Росії.
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