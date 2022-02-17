Лукашенко не виключив можливість визнання ОРДЛО

Білорусь та Росія спільно обговорюватимуть необхідність визнання окупованих територій Донбасу.

Про це 17 лютого заявив Олександр Лукашенко, невизнаний низкою країн президент Білорусі, передає білоруське видання Белта.

Спілкування Олександра Лукашенка з журналістами відбулося на полігоні Осиповичський, де відбуваються спільні російсько-білоруські навчання "Союзная решимость-2022".

"Ми домовимося з Путіним, як нам вчинити, аби було краще для Росії та для Білорусі. Але це буде спільне рішення", — заявив Лукашенко.

Він також заявив, що у випадку вторгнення Росії в Україну "для допомоги самопроголошеним республікам" Білорусь буде готова надати РФ військову допомогу.

"Ми надамо Росії будь-яку підтримку. І військові і, якщо буде потрібно, економічну. Поділимося останнім шматком хлібу, так само і зі страждальцями на Донбасі. Якщо це в Чернігові — і чернігівцям будемо допомагати. Це наша тверда позиція", — заявив Лукашенко.

Що відомо

16 лютого стало відомо, що на території Білорусі через річку Припʼять за 6 кілометрів від українського кордону зведено понтонний міст.

З 10 по 20 лютого в Білорусі відбуваються спільні російсько-білоруські військові навчання "Союзная решимость — 2022".

15 лютого російська Державна дума проголосувала за звернення до Володимира Путіна з проханням визнати незалежність окупованих територій ОРДЛО.

15 лютого Верховна рада звернулась до міжнародних організацій та парламентів країн світу щодо невизнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР", самопроголошених на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу.

Кулеба заявив, що визнання Російською Федерацією так званих "ЛНР" та "ДНР" буде розцінено Україною як вихід Росії з Мінських угод.

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Від початку листопада 2021 року, коли з'явилася інформацію про можливість повномасштабного нападу Росії на Україну, низка ЗМІ припускали можливість нападу в тому числі з території Білорусі. Наприкінці листопада Лукашенко заявив, що в разі конфлікту Росії та України Білорусь буде на боці Росії.

Невизнаний низкою країн президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що розмістить на кордоні з Україною "цілий контингент" армії "у відповідь" на нібито стягування українських військ до кордонів Білорусі. Крім того, Лукашенко заявив, що частині співробітників міністерства з надзвичайних ситуацій видадуть вогнепальну зброю.

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