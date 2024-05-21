З 11 до 17 обмеження споживання скасовані в усіх регіонах — Укренерго

Диспетчерський центр “Укренерго” скасував обмеження споживання в усіх областях з 11:00 до 17:00. Це стало можливим завдяки зменшенню хмарності в усіх регіонах. Увечері графіки погодинних відключень електроенергії будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 17:00 до 24:00. На ранок знеструмлено 416 населених пунктів.

Про це повідомили в “Укренерго”.

Із 00:00 до 11:00 в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів діяли графіки погодинних відключень.

Наразі промислові та дахові сонячні електростанції збільшили обсяги виробництва, відповідно – дефіцит в енергосистемі зменшився. Також українська енергосистема на запит оператора енергосистеми Польщі зараз приймає надлишки електроенергії з цієї країни.

Вранці на Харківщині під час повітряної тривоги короткостроково вимикалось обладнання на одному з енергооб’єктів енергетичної інфраструктури, застосовувались аварійні відключення для споживачів Харківщини. Через 30 хвилин, після закінчення повітряної тривоги, обладнання було повернуто в роботу, енергоживлення споживачів відновлено.

На ранок знеструмлено 416 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

Енергетики просять за можливості перенести заплановані на вечір чи на ніч користування енергоємними приладами на ці денні години.

Зазначається, що ввечері графіки погодинних відключень можуть бути застосовані для зниження рівня споживання при перевищенні визначених лімітів обсягів для кожної області. Диспетчерський центр Укренерго” доводить ці ліміти напередодні до кожного обленерго.

Якщо область споживає в межах доведеного ліміту, знеструмлення споживачів можуть не застосовуватись. Якщо ліміт перевищено – знеструмлення будуть відбуватись за опублікованим обленерго графіком.

Інформацію, коли саме можуть бути застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

В “Укренерго” нагадали, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів війська РФ по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові- та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи.

“Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, особливо у години максимального споживання, тому Диспетчерський центр “Укренерго” вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів”, — йдеться у повідомленні..

Що відомо про аварійну допомогу

20 травня для подолання дефіциту в енергосистемі на запит “Укренерго” було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Сьогодні вночі, з 00:00 до 07:00 також застосовувалась аварійна допомога з країн Європи.

Що відомо про імпорт

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 18 242 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 497 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1 700 МВт в годину.