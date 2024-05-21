Глава МЗС Німеччини Бербок приїхала в Україну

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула з візитом в Україну. Після прибуття в Київ глава МЗС ФРН розповіла, що у рамках глобальної ініціативи щодо посилення протиповітряної оборони України зараз зібрано майже мільярд євро для додаткової підтримки українських сил ППО.

Про це зранку 21 травня повідомило німецьке МЗС.

"Україна захищає свою свободу з великою рішучістю і таким чином бореться за свободу всіх нас", — заявила Бербок після прибуття до Києва.

"Російський ракетний терор, постійні повітряні тривоги, постійні відключення електроенергії, майже немає води: ситуація в Україні знову різко загострилася через масовані російські авіаудари по цивільній інфраструктурі та жорстокий російський наступ у районі Харкова", — сказала Бербок у Києві, йдеться на сайті німецького МЗС.

Водночас вона відзначила, що "будні людей важкі, але вони не дають їм розчаруватися": іде ремонт розбомблених електростанцій, діти вивчають математику та біологію в бункерах за шість метрів під землею, молодий шеф-кухар відкриває ресторан у Харкові, люди допомагають один одному вижити. Усі вони, за словами Бербок, символізують вражаючу стійкість і мужність українців.

Бербок також наголосила, що щоб захистити Україну від російського граду ракет і безпілотників, їй терміново потрібна посилена ППО.

"Ось чому разом із міністром оборони Пісторіусом я запустила глобальну ініціативу щодо посилення протиповітряної оборони. Зараз зібрано майже мільярд євро для додаткової підтримки українських сил ППО, і ми інтенсивно працюємо над тим, щоб їх було ще більше", — сказала міністерка.

За її словами, зараз потрібно об’єднати зусилля, щоб Україна вижила, щоб українці могли продовжувати жити самостійним життям у майбутньому.

"І щоб путінські війська скоро не опинилися біля наших же кордонів", — наголосила глава МЗС ФРН.

Бербок додала, що доля європейців ще ніколи не була так тісно пов’язана з долею України. Вона заявила, що вступ України до ЄС є необхідним геополітичним наслідком загарбницької війни Росії, яка порушує міжнародне право.

За її словами, підтримка України ґрунтується на глибокій вірі в те, що Україна переможе у цій війні.

"Путін припускає, що врешті-решт у нас закінчиться повітря, але ми витримаємо. Німеччина разом з багатьма іншими країнами з усіх частин світу твердо стоїть на боці України. Народ України може розраховувати на це в довгостроковій перспективі", — сказала Бербок.

За словами глави МЗС Німеччини, це буде чітко продемонстровано в червні, коли світ запросять на конференцію з відновлення України в Берліні.