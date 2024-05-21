Суспільне розширює власне мовлення в межах телемарафону "Єдині новини" та транслюватиме свою частину на каналі Перший. Інші учасники марафону не транслюватимуть інформаційний блок Суспільного, водночас співпраця та обмін контентом продовжиться.

Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

Зазначається, що інформаційний блок марафону на Першому посилиться додатковим контентом: Суспільне Новини, "Суспільне. Студія", документальними фільмами власного виробництва та розслідуваннями.

"Дуже сподіваюсь, що це рішення каналів-засновників марафону підштовхне всі українські відповідальні медіа до розробки та прийняття власного внутрішнього кодексу формування і регулювання контенту під час війни...", — прокоментував рішення Микита Потураєв, голова Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Голова Комітету ВРУ з питань свободи слова своєю чергою висловив сподівання, що таке рішення "припинить будь-які маніпуляції щодо Суспільного".

"Наступне наше завдання — захистити суспільний мовник і з точки зору забезпечення належними для виконання своїх функцій ресурсами. Працюємо над цим", — сказав він.

Цілодобове мовлення на Першому каналі в рамках власного марафону Суспільне почне сьогодня, 21 травня, о 15:00.

Що відомо про ідеї забрати вечірні праймові слоти Суспільного в телемарафоні

Секретар наглядової ради Суспільного Вадим Міський написав, що зʼявилися ідеї забрати вечірні праймові слоти Суспільного в телемарафоні.

"Як мовник, що виробляє найбільш збалансовані новини, що відповідають журналістським стандартам — ми ставимо питання про передачу всіх праймів Суспільному", — написав Міський.

Голова наглядової ради Суспільного Світлана Остапа написала у Facebook, що Суспільне пропонують прибрати з вечірніх слотів телемарафону "Єдині новини", і залишити йому лише нічні та ранкові слоти.

"Ми вимагаємо або усіх вечірніх ефірів у слоті, або щоб був паритет, як раніше, щоб в усіх виробників контенту були і вечірні, і денні, і нічні слоти", — прокоментувала Світлана Остапа.

Своєю чергою голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що якби збалансованість телемарафону була такою, якої дотримується принаймні Суспільне, зауважень від Держдепу США до марафону не було б.

Телемарафон у звіті Держдепу США про порушення прав людини в Україні

Держдепартамент США вніс телемарафон "Єдині новини" до свого звіту про порушення прав людини в Україні за 2023 рік. У документі зазначають, що законодавство України передбачає свободу преси, проте марафон "дотримується урядової лінії" та демонструє контроль з боку держави.

У звіті згадуються медіа, які не допустили до участі в "Єдиних новинах" та тиск з боку Офісу президента навесні 2022 року. Йдеться про "5 канал", "Прямий" та "Еспресо". Також у цій заяві йдеться про те, що "уряд забороняв, блокував або застосовував санкції до ЗМІ та окремих журналістів, які вважалися загрозою національній безпеці або які висловлювали позиції", які влада вважала як підрив суверенітету України.

Коментуючи свободу вираження поглядів, автори звіту відзначили, що, за деякими винятками, люди в Україні можуть публічно і приватно критикувати владу та обговорювати питання, що становлять суспільний інтерес без страху перед "офіційними репресіями".

Суспільне Мовлення — незалежна медіакомпанія з охопленням на всіх платформах: телеканали Перший, Суспільне Новини, Суспільне Культура, Суспільне Спорт та національна мережа місцевих і регіональних каналів; радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, Радіоточка. Лише перевірені новини на сайті suspilne.media, на національних і місцевих діджитал-платформах. Мовлення відбувається мовами нацспільнот, йдеться про представлення України на Євробаченні, розвиток дитячого ресурсу "Бробакс", надання освітнього контенту, навчання медіаспільноти в Академії Суспільного Мовлення. Також мовник має Суспільне Медіатеку — платформу унікальних відео та аудіо Суспільного від 1950-х і до сьогодні.