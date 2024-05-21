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В Ірані розпочинається церемонія похорону президента Раїсі. Вона триватиме кілька днів
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В Ірані розпочинається церемонія похорону президента Раїсі. Вона триватиме кілька днів

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В Ірані розпочинається церемонія похорону президента Раїсі. Вона триватиме кілька днів
Жалобна церемонія за президентом Ірану Ебрагімом Раїсі на площі Валі-е-Аср в центрі Тегерана, Іран, понеділок, 20 травня 2024 року. AP/Vahid Salemi

В Ірані у вівторок, 21 травня, розпочинається церемонія похорону президента Ібрагіма Раїсі та інших високопосадовців, які загинули внаслідок аварії вертольота у неділю, 19 травня.

Церемонія транслюється наживо.

Похоронна процесія розпочалась у місті Тебріз. Потім для прощальних церемоній тіло Раїсі доставлять до міста Кум та до Тегерана. Поховають Раїсі 23 травня у місті Мешхед.

Іранське агентство ІRNA оприлюднило перелік похоронних заходів, які відбудуться в країні цими днями:

  1. Похоронна церемонія в провінції Східний Азербайджан у вівторок о 9:30 ранку в місті Тебріз від площі Шохада до Мосалли.
  2. Похоронна церемонія у місті Кум у вівторок о 16:00 вдень від святині Хазрат Масуме до мечеті Джамкаран.
  3. Прощання з тілами загиблих у вівторок о 21:00 у Мосаллі Імама Хомейні в Тегерані.
  4. Заупокійні молитви над тілами загиблих і похоронна процесія в присутності людей у ​​Тегерані о 7:30 у середу вранці від Тегеранського університету до площі Азаді.
  5. Церемонія вшанування загиблих у присутності високопоставлених іноземних сановників у середу о 16:00.
  6. Церемонія прощання у провінції Південний Хорасан з президентом у четвер з 8:00 ранку в Бірджанді.
  7. Церемонія похорону та поховання президента Ібрагіма Раїсі в четвер опівдні у місті Мешхед.

При цьому середа оголошена офіційним вихідним для всієї країни.

Усі освітні іспити залишаться скасованими до кінця цього тижня, а нову дату буде оголошено Міністерством освіти.

Що відомо про катстрофу гелікоптера, на борту якого був президент Ірану

Зранку 20 травня в Ірані офіційно підтвердили загибель президента Ірану Ібрагіма Раїсі у віці 63 років і міністра закордонних справ Хоссейна Аміра Абдоллахіана в результаті аварії вертольота в гірській провінції Східний Азербайджан.

Вертоліт, на борту якого перебувало дев'ять людей, 19 травня зазнав аварії в умовах сильного туману, повертаючись з польоту до ірано-азербайджанського кордону, повідомили в неділю іранські офіційні особи.

Аварія спричинила багатогодинну пошуково-рятувальну операцію за підтримки Європейського Союзу і Туреччини, але рятувальникам заважали туман і низькі температури.

Державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що Раїсі літав на вертольоті Bell 212 американського виробництва.

Що відомо про Раїсі

Раїсі був другою за впливом людиною в політичній структурі Ісламської Республіки після верховного лідера аятолли Алі Хомейні.

63-річний Раїсі був обраний президентом у 2021 році і з моменту вступу на посаду наказав посилити закони про мораль, керував придушенням антиурядових протестів і наполегливо наполягав на ядерних переговорах зі світовими державами.

Як відзначає ISW, Раїсі мав значну владу в режимі. Раїсі був заступником голови Асамблеї експертів — організації, яка конституційно відповідає за моніторинг верховного лідера та вибір його наступника. Іранці переобрали Раїсі на посаду представника провінції Південний Хорасан у Асамблеї експертів під час нещодавніх виборів до Асамблеї експертів у березні 2024 року. Раїсі також займав численні посади. Він був членом Ради з оцінки доцільності та головою Вищої ради національної безпеки, Вищої ради культурної революції та Вищої ради з кіберпростору.

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