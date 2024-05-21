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Німеччина погоджується з планом США використовувати заморожені російські активи для фінансування України — Bloomberg
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Німеччина погоджується з планом США використовувати заморожені російські активи для фінансування України — Bloomberg

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Німеччина, США
Зустріч глави Пентагону Ллойда Остіна та міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, 9 травня 2024 року. AP Photo/Kevin Wolf

Офіційні особи Німеччини готові підтримати план Сполучених Штатів щодо залучення майбутніх доходів від заморожених російських активів для надання допомоги Україні на суму 50 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з обговоренням.

Як пише видання, згода Німеччини може стати "вирішальним кроком", який наблизить Вашингтон та його союзників до надання значного нового пакету допомоги Києву та забезпечення участі США незалежно від результатів президентських виборів, які відбудуться у листопаді цього року.

Наразі офіційні особи США та ЄС кажуть, що пропозиція США "набирає обертів". Очікується, що обговорення продовжиться на зустрічі міністрів фінансів та керівників центральних банків країн G7, яка розпочнеться 23 травня в італійській Стрезі.

Водночас за словами джерел, німецькі офіційні особи не очікують жодної остаточної угоди до зустрічі лідерів G-7 13-15 червня, а також не очікують реалізації угоди до наступного року.

Раніше, 4 травня, стало відомо Сполучені Штати ведуть переговори з іншими країнами Групи семи (G7) щодо надання Україні допомоги у розмірі 50 мільярдів доларів.

Що відомо про заморожені російські активи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

Представниця Мінфіну США заявила, що Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів.

У липні 2024 року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку, якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас, як ідеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.

8 травня посли країн ЄС погодили принципові заходи щодо використання надприбутків від заморожених російських активів на відновлення та озброєння України.

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