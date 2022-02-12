"Це блеф". Що кажуть іноземці про загрозу війни між Україною та Росією

Іноземці, які наразі перебувають в Україні, вважають, що Росія не вдасться до повномасштабного вторгнення та закликають своїх співвітчизників не боятися їхати до країни.

Про це вони розповіли кореспондентам Суспільного, які поцікавилися їхньою думкою щодо ймовірності російського вторгнення та рекомендацій низки країн залишити Україну.

Так, громадянин США Брендон вважає спекуляцією інформацію про те, що Росія має напасти Україну наступного тижня. Він зазначив, що на цьому тлі посольство США в Україні вирішило евакуювати своїх дипломатів, а американців закликали залишити Україну упродовж 24-48 годин.

Суспільне Брендон, громадянин США

"Я думав про те, щоб повернутися до Америки або поїхати до Грузії. Це кілька годин льоту. Я залишуся там на кілька тижнів, якщо почне щось відбуватися. Але якщо нічого не відбудеться, я повернуся в Україну", — сказав він.

Інший громадян США Алан Дуглас розповів, що прилетів в Україну 9 лютого, щоб підтримати її свободу, а полетить 14 лютого. Він вважає, що американська влада має діяти жорсткіше щодо Росії.

Суспільне Алан Дуглас, громадянин США

"Я думаю, що США мають робити більше для України, тому що Путін має військове залізо на російсько-українському кордоні. Він рухався в Україну, на український кордон, до західної сторони. Ми хочемо, щоб Україна лишалася вільною. Але уряд США м'який. Боягузи. А я не боягуз, я тут", — заявив американець.

Він каже, що не боїться залишатися у Києві, і попри заклик американської влади залишити країну не брав квиток до США раніше запланованої дати.

"Я тут на п'ять днів. Вдома на мене чекає бізнес, але я був тут багато разів, шукав дружину. Не знайшов. Але українські жінки значно гарніші, ніж американські. Але я просто хочу показати підтримку Україні. Це дуже важлива європейська країна. Американці повинні усвідомлювати, наскільки важливою є свобода", — розповів іноземець.

На його думку, Росія не вдасться до вторгнення в Україну, оскільки "росіяни та українці — брати".

"У росіян є родичі в Україні. Чи він (Путін) прийде і вб'є їх? Ні. Я думаю, що Путін блефує. Він не зможе взяти це місто і вбити цих людей. Я не вірю в це", — наголосив американець.

Громадянин Ізраїлю Славі Беньямовіч також вважає, що війни не буде.

Суспільне Славі Беньямовіч, громадянин Ізраїлю

"Ніхто не буде воювати, оскільки буде багато жертв і це нікому не потрібно. Це просто велика політика між собою ведеться. Нікому не потрібна ця війна, просто залякують людей", — заявив він.

Каже, що вже не раз приїжджав до України на відпочинок і якщо буде змога приїхати ще, то приїде.

Громадянин Грузії Тімур Маградзе переконаний, що напад Росії на Україну буде "помилкою Путіна, такою ж, як у Гітлера, коли він підняв руку на Радянський Союз".

Суспільне Тімур Маградзе, громадянин Грузії

"Я не бачу сенсу починати метушню в Україні. Я ставлюсь категорично проти. Руки геть від України, така моя порада Путіну", — заявив він.

Маградзе додав, що за потреби збирається й надалі відвідувати Україну, оскільки заяви про війну — "це бреф".

"Ніякої агресії не буде і ніякий Путін мене не зупинить", — запевнив він.

Що відомо

Більше десятка країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз заявив, що не планує евакуації свого персоналу і продовжує діяльність у звичному режимі.

Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти до України через загрозу російського вторгнення.

12 лютого Президенти Франції та США Еммануель Макрон та Джо Байден 12 лютого провели телефонні перемови з російським лідером Володимиром Путіним та обговорили з ним зростання напруженості навколо України.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення та заявили про безпрецедентну підтримку з боку міжнародних партнерів.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор у Пекіні.

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