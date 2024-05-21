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POLITICO: США можуть запропонувати Грузії допомогу в обмін на скасування нового закону про "іноагентів"
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POLITICO: США можуть запропонувати Грузії допомогу в обмін на скасування нового закону про "іноагентів"

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Протести у Грузії
Люди беруть участь у протесті проти законопроєкту про "іноземних агентів" у Тбілісі, Грузія , 28 квітня 2024 року. REUTERS/Irakli Gedenidze

США можуть підписати масштабний пакет економічної та безпекової підтримки Грузії, якщо її уряд припинить відступ від прав людини відмовиться від ухваленого закону про так званих "іноагентів", який є російським аналогом.

Про це повідомляє американська газета POLITICO.

Пільговий торговельний режим, покращений доступ до американських ринків, лібералізація візового режиму та пакет військової підтримки — все це і навіть більше готові надати Грузії Сполучені Штати, якщо її влада "продемонструє значний і стійкий прогрес у відродженні своєї демократії, що підтверджується як мінімум чесними та вільними виборами та збалансованим передвиборчим середовищем". Журналісти видання Politico отримали законопроєкт, де прописані ці пункти.

А сам документ до американського Конгресу планує внести цього тижня республіканець від Південної Кароліни Джо Вілсоном. До того ж у цьому законопроєкт передбачена військова допомога для безпеки та оборони, яка, як пише видання, "ідеально підходить для територіальної оборони від російської агресії".

Цей же законопроект передбачає жорсткі санкції щодо політиків із правлячої "Грузинської мрії" та їхніх сімей, якщо не буде відкликано їхній закон про так званих "іноагентів", який є російським аналогом.

Закон про так званих "іноагентів" та масові протести у Грузії

Парламент Грузії 14 травня 2024 року ухвалив у третьому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів", який є російським аналогом.

Останніми тижнями десятки тисяч грузинів вийшли на вулиці, щоб протестувати проти планів, які, за словами ЄС, фактично покладуть край надіям країни приєднатися до блоку — лише через шість місяців після того, як вона отримала статус кандидата. ОМОН застосовували водомети, сльозогінний газ і кийки для розгону демонстрантів. Самі протести почалися ще на початку березня і станом на 21 травня — тривають.

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