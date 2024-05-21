Президент США засудив вимогу видати ордери на арешт ізраїльських чиновників

Президент США Джо Байден засудив запит прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана видати ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Йоава Галанта.

Про це йдеться у заяві Білого дому.

"Вимога прокурора МКС про видачу ордерів на арешт ізраїльських лідерів обурлива. Дозвольте мені чітко заявити: хоч на що б натякав прокурор Міжнародного кримінального суду, неможливо поставити знак рівності між Ізраїлем і "Хамасом". Ми завжди будемо на боці Ізраїлю і протистоятимемо загрозам його безпеці", – йдеться у заяві.

У своїй заяві держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що Вашингтон "категорично відкидає" вимогу прокурора Міжнародного суду, в якій, за словами Блінкена, той "зрівняв" Ізраїль та ХАМАС і назвав це "ганебністю".

Що відомо про прохання на ордери на арешт ізраїльських чиновників та лідерів ХАМАС

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Їх звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людства.

Ультраправі ізраїльські міністри Смотрич та Бен-Гвір звинуватили головного прокурора Міжнародного кримінального суду в "антисемітизмі" після такого запиту.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог та очільник МЗС країни Ісраєль Кац відреагували на запит Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордерів на арешт премʼєра Нетаньягу та міністра оборони Галанта.

У соцмережі Х вони назвали це рішення "обурливим". За словами президента Ізраїлю, такі дії "надихають терористів у всьому світі". Очільник МЗС дав вказівку створити командний центр у міністерстві, щоб не дати "перешкодити Ізраїлю реалізувати своє право на самооборону". Також Кац має намір закликати очільників МЗС інших країн світу виступити проти рішення прокуратури.

Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу теж відреагував на запит Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордеру на його арешт. У соцмережі Х він назвав це рішення "моральною образою історичного масштабу".

Як пише CNN, і представники ХАМАСу засудили клопотання головного прокурора МКС про ордер на арешт трьох керівників їхнього угруповання.