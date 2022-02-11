Росія може напасти на Україну під час Олімпійських Ігор — США

Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор. Про це на брифінгу в Білому домі розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Він закликав громадян США якомога швидше виїхати з України.

“Ми продовжуємо бачити ознаки російської ескалації, включно з новими військами, які прибувають на кордон України. Як я казав раніше, ми у вікні, коли напад може статися в будь-який момент, якщо Володимир Путін вирішить здійснити його”, — сказав Салліван.

Він не став коментувати деталі розвідницької інформації.

“Але я хочу бути чітким. Це може статися упродовж Олімпійських Ігор , незважаючи на багато спекуляцій щодо того, що це може трапитися лише після Олімпіади. Але, як я казав раніше, ми готові в будь-якому разі, ми готові”, — додав Салліван.

За словами Саллівана, американці в Україні повинні виїхати якомога швидше — протягом наступних 24-48 годин.

Він припустив, що російське вторгнення, ймовірно, почнеться з повітряних бомбардувань і ракетних атак із наступом масованих наземних сил, що може перекрити повітряні, залізничні та автомобільні шляхи.

“Якщо ви залишитеся, ви берете на себе ризик, не маючи жодної гарантії, що буде будь-яка інша можливість виїхати, і немає жодної перспективи евакуації американських військових у разі російського вторгнення”, — звернувся Салліван до американських громадян в Україні.

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