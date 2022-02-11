Росія може напасти на Україну під час Олімпійських Ігор — США

Росія може напасти на Україну, не чекаючи на завершення Олімпійських Ігор. Про це на брифінгу в Білому домі розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Він закликав громадян США якомога швидше виїхати з України.
“Ми продовжуємо бачити ознаки російської ескалації, включно з новими військами, які прибувають на кордон України. Як я казав раніше, ми у вікні, коли напад може статися в будь-який момент, якщо Володимир Путін вирішить здійснити його”, — сказав Салліван.
Він не став коментувати деталі розвідницької інформації.
“Але я хочу бути чітким. Це може статися упродовж Олімпійських Ігор , незважаючи на багато спекуляцій щодо того, що це може трапитися лише після Олімпіади. Але, як я казав раніше, ми готові в будь-якому разі, ми готові”, — додав Салліван.
За словами Саллівана, американці в Україні повинні виїхати якомога швидше — протягом наступних 24-48 годин.
Він припустив, що російське вторгнення, ймовірно, почнеться з повітряних бомбардувань і ракетних атак із наступом масованих наземних сил, що може перекрити повітряні, залізничні та автомобільні шляхи.
“Якщо ви залишитеся, ви берете на себе ризик, не маючи жодної гарантії, що буде будь-яка інша можливість виїхати, і немає жодної перспективи евакуації американських військових у разі російського вторгнення”, — звернувся Салліван до американських громадян в Україні.
Що відомо
- Велика Британія, Чорногорія, Японія та Південна Корея рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію. Майже аналогічні рекомендації опублікувало посольство Ізраїлю. Там радять своїм громадянам "переглянути необхідність" перебування в Україні.
- Американська влада закликала громадян США не їздити в Україну через посилення загрози російських військових дій та COVID-19. Ті, хто в Україні, мають виїхати зараз комерційним або приватним шляхом.
- Натомість Європейський Союз заявив, що не планує евакуації свого персоналу і продовжує діяльність у звичному режимі.
- Уряд Нідерландів закликав підданих королівства виїхати з України та відкриває центр надання екстреної допомоги у Львові.
- 24 січня Державний департамент США дозволив добровільний від’їзд американських державних службовців з посольства у Києві та наказав виїхати членам їх родин. Австралія, Німеччина і Канада також оголосили про евакуацію частини дипломатів та їхніх сімей з України, а Велика Британія заявила про скорочення складу дипломатичної місії.
- Водночас про відсутність намірів евакуювати дипломатів та членів їхніх сімей з України заявляли уряди Польщі та Латвії. Крім того, не планують вивезення дипломатичного персоналу Франція, Угорщина та Грузія, а також ЄС і НАТО.
- Під час пресконференції 10 лютого міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Москва може евакуювати частину своїх дипломатів з України у зв'язку з аналогічними діями Великої Британії та США.
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