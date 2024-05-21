Компанії Ілона Маска дозволили вживити чип у мозок другому добровольцю

Компанія Neuralink Ілона Маска отримала дозвіл Управління з контролю за продуктами харчування та ліками США (FDA) на вживлення чипа для прямого зв'язку з комп'ютером у мозок другого добровольця.

Про початок прийому заявок для охочих взяти участь в експерименті Маск повідомив у соцмережі Х.

Схвалення регулятора Neuralink знадобилося через проблеми з пристроєм у першого учасника випробувань Нолана Арбо. Чоловікові, паралізованому нижче за плечі, вживили чип наприкінці січня 2024 року. У березні компанія опублікувала відео, в якому Арбо грає у шахи, роблячи ходи за допомогою думок.

Однак через місяць у роботі пристрою стався збій – частина ниткоподібних електродів чипа змістилася та перестала зчитувати сигнали. Тепер Neuralink збирається імплантувати чіп глибше в моторну кору мозку, щоб уникнути повторення проблеми.

Пристрій є капсулою-приймачем, яка кріпиться за вухом, як слуховий апарат, і від якої до мозку йдуть ниткоподібні електроди. Всього в мозок імплантують до 1500 електродів, кожен з яких у чотири рази тонший за людське волосся. До кінця 2024 року Neuralink розраховує вживити чип у мозок 10 добровольців, а також подати заявки на проведення випробувань у Канаді та Великій Британії.