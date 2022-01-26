Росія прагне відновити радянську імперію — президент Латвії

Президент Латвії Егілс Левітс 26 січня виступив з офіційною заявою з приводу загрози російського вторгнення в Україну. Він назвав вимоги Росії до НАТО та України "неприйнятними".
Про це повідомляє офіційний сайт президента Латвії.
Звернення президента Латвії складається з 14 пунктів. Він заявляє, що дії та риторика Росії щодо країн НАТО є агресивними. Він вважає, що Росія прагне "відновити радянську імперію".
Президент Левітс також підкреслив, що кожна країна має право самостійно обирати власну політику, а тому вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" не підлягають обговоренню.
"Ми, латиші, розуміємо почуття українського народу. Латвія солідарна з Україною. Будь-які погрози незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є неприйнятними. Латвія завжди відстоюватиме суверенне право України визначати шлях свого розвитку", — сказано у заяві.
Президент Левітс також підтримав запровадження жорстких санкцій проти Росії у випадку вторгнення та заявив, що покарання за вторгнення має перевищити можливі переваги.
Що відомо
- З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого. США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що безпекова ситуація в Україні перебуває під контролем, та закликав ЗМІ й політиків не роздмухувати панічні настрої. А на думку міністра оборони України Олексія Резнікова, на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.
- США, Австралія, Німеччина і Канада вже оголосили про евакуацію частини дипломатів та їхніх сімей із України, а Велика Британія заявила про скорочення складу дипломатичної місії. А про відсутність намірів евакуювати дипломатів та членів їхніх сімей із України заявляли уряди Польщі та Латвії. Крім того, не планують вивезення дипломатичного персоналу Франція, Угорщина та Грузія, а також ЄС і НАТО.
- 17 січня Британія надіслала першу партію легкого протитанкового озброєння Україні. Йдеться про протитанкові гранатомети NLAW. Очікується також, що група британських інструкторів приїдуть в Україну для проведення відповідного тренування українських військових. А 21 січня міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс повідомила, що Лондон розглядає можливість створення Тристороннього союзу з Польщею та Україною.
- Як заявив 25 січня британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, уряди Великої Британії, Австралії та інших країн розглядають запровадження додаткових антиросійських санкцій на випадок збройної агресії Росії проти України. За його словами, лідери США, Франції, Німеччини, Італії, Польщі та ЄС також домовились про скоординовані та жорсткі антиросійські санкції.
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