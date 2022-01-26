Росія прагне відновити радянську імперію — президент Латвії

Президент Латвії Егілс Левітс 26 січня виступив з офіційною заявою з приводу загрози російського вторгнення в Україну. Він назвав вимоги Росії до НАТО та України "неприйнятними".

Про це повідомляє офіційний сайт президента Латвії.

Звернення президента Латвії складається з 14 пунктів. Він заявляє, що дії та риторика Росії щодо країн НАТО є агресивними. Він вважає, що Росія прагне "відновити радянську імперію".

Президент Левітс також підкреслив, що кожна країна має право самостійно обирати власну політику, а тому вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" не підлягають обговоренню.

"Ми, латиші, розуміємо почуття українського народу. Латвія солідарна з Україною. Будь-які погрози незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є неприйнятними. Латвія завжди відстоюватиме суверенне право України визначати шлях свого розвитку", — сказано у заяві.

Президент Левітс також підтримав запровадження жорстких санкцій проти Росії у випадку вторгнення та заявив, що покарання за вторгнення має перевищити можливі переваги.

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