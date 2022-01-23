Після перемовин щодо гарантій безпеки, що відбулися у Женеві 21 січня, сторони перейшли до наступного дипломатичного раунду. У Женеві сторони домовилися продовжити діалог, а США пообіцяли протягом наступного тижня дати Росії письмову відповідь на російські пропозиції щодо безпеки у Європі. На тлі перемовин низка західних політиків зробили заяви про можливу підтримку України або неможливість такої підтримки у випадку збройної агресії РФ. Суспільне підсумувало ці заяви.

Ентоні Блінкен, Державний секретар США: пропорційна відповідь на усі форми агресії

"Усі види агресії з боку РФ отримають пропорціональну відповідь. Це обговорювалося с Зеленським (президентом України Володимиром Зеленським — ред.), Кулебою (міністром закордонних справ Дмитром Кулебою — ред.), Шольцом (канцлером Німеччини Олафом Шольцом — ред.), європейськими партнерами", – заявив держсекретар Блінкен під час брифінгу за результатами перемовин 21 січня.

Блінкен також заявив, що реакція США та союзників буде пропорційною ступеню та методу агресії, застосованому Росією проти України. Це включає використання парамілітарних сил та кібератак.

Пізніше, 23 січня в інтерв’ю CNN Блінкен пояснив, чому США не вводять санкції проти Росії превентивно. Він вважає, що такий крок міг би підважити політику стримування російської агресії.

"Якщо говорити про санкції, метою цих санкцій є стримування російської агресії. Тож якщо їх запровадити зараз, втратимо стримувальний ефект", – заявив держсекретар Блінкен.

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Ліз Трасс, міністерка закордонних справ Великої Британії: можливість Тристороннього союзу з Україною та Польщею

Велика Британія розглядає можливість створення Тристороннього союзу з Польщею та Україною, заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс 21 січня.

"Ми зміцнюємо наше партнерство після переговорів на високому рівні в Лондоні у грудні та розвиваємо нові тристоронні зв'язки з Польщею та Україною", — заявила вона

Трасс порівняла можливе вторгнення РФ до України з вторгненням радянських військ в Афганістан та з війною Росії в Чечні. Вона заявила, що таке вторгнення призвело б до затяжної війни.

Водночас, заступник прем’єр-міністра Великої Британії Домінік Рааб заявив, що Велика Британія підтримає Україну у випадку російського вторгнення, проте навряд надішле своїх військових на допомогу. Ця заява Рааба стала відповіддю послу України у Великій Британії Вадиму Пристайку, який заявив, що в разі вторгнення Росії, Україна може просити про військову допомогу у Великої Британії.

Крім цього, 21 січня міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що Росія прагне встановити в Україні проросійського лідера, а потенційним кандидатом є колишній депутат Євген Мураєв.

Крістіне Ламбрехт, Міністерка оборони ФРН: зброю не надаватимуть

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт 22 січня висловилася проти надання Україні летального озброєння, передає Reuters.

"Ми мусимо робити все задля деескалації ситуації. Наразі постачання зброї в цьому не допоможе, в цьому питання німецький уряд має одностайну думку", – заявила Ламбрехт.

Вона також повідомила, що у лютому Німеччина передасть Україні польовий шпиталь та надасть інструкторів, які навчать ним користуватися.

"Я розумію бажання підтримати Україну, і це саме те чим ми вже займаємося", – заявила міністерка.

Маркус Зьодер, прем'єр-міністр Баварії: Росія не ворог Європи

Прем'єр-міністр Баварії та голова Християнсько-соціального союзу Німеччини Маркус Зьодер заявив, що Росія не є ворогом Європи. Він також висловився проти запровадження таких санкцій проти Росії як відключення від системи SWIFT та блокування "Північного потоку-2". Зьодер також вважає, що включення України до НАТО "ще довго не стоятиме на порядку денному".

Речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі Суспільному відреагував на заяви Маркуса Зьодера. Він заявив, що слова німецького політика шкодять двостороннім відносинам України та Німеччини.

"Нагадуємо, що саме руйнування єдності у стримуванні Росії – ось чого зараз прагнуть в Москві, аби і надалі втілювати свої агресивні плани. Підігрувати їм в цьому означає підривати безпеку і України, і Німеччини, і Європи загалом", – заявив Олег Ніколенко.

Джастін Трюдо, прем’єр-міністр Канади: кредит та озброєння

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив 21 січня, що Канада планує виділити Україні кредит розміром 12 мільйонів доларів на підтримку економічної стабільності.

"Росія прагне дестабілізувати Україну, в тому числі й економічно. Цей кредит допоможе підтримати економічну стійкість України", — заявив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо

Крім того, як повідомляє CBC, прем’єр-міністр пообіцяв надати озброєння Україні для потреб новостворених сил Територіальної оборони. Зокрема, йдеться про надання стрілецького озброєння, бронежилетів та захисних окулярів.

Естонія, Латвія та Литва допоможуть Україні озброєнням – міністерство оборони Естонії

"Естонія, Латвія та Литва зміцнять українську обороноздатність, надавши додаткову оборонну допомогу. Естонія надає ракети Javelin, Латвія та Литва — зенітні ракети Stinger. Ми — союзники. Залишайся з Україною!” — йдеться в заяві Естонського міністерства оборони.

Крім того, міністр оборони Естонії Калле Лаанет, міністр оборони Латвії Артіс Пабрикс і міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас 21 січня опублікували заяву для преси на підтримку України, зазначивши, що вони отримали необхідні дозволи від Сполучених Штатів на відправку зброї та продовжують тісну співпрацю, щоб швидко доставити її в Україну.

“Подивімось правді в очі – війна в Україні триває, і важливо підтримувати Україну всіма можливими способами, щоб вона могла протистояти агресору”, — заявив міністр оборони Естонії Калле Лаанет.

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