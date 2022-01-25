Президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала нову програму фінансової допомоги Україні обсягом 1,2 мільярда євро. За її словами, новий пакет допоможе закрити фінансові потреби, спричинені конфліктом, а також підтримати стійкість країни. Перший транш становитиме 600 мільйонів євро. Допомогу Європейського Союзу, а також збитки, яких українська економіка зазнає через вторгнення Росії, в ефірі Українського радіо прокоментувала заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Рибко.
Чи свідчить допомога ЄС про розуміння ситуації в Україні
Сьогодні Україна не може позичити гроші на відкритих ринках. Адже ескалація напруги з РФ закрила доступ до всіх зовнішніх запозичень. Україні зараз не треба погашати суттєві суми зовнішнього боргу, але потрібно фінансувати бюджетний дефіцит. І будь-яка фінансова підтримка з-за кордону під низьку процентну ставку є дуже важливою і сприятиме нашій стійкості ― фінансовій, фіскальній, економічній.
Для нас зараз важливо, щоб Захід консолідував свою офіційну позицію підтримки України. Сьогодні така спільна позиція західного блоку нас підтримає не лише економічно, а й у геополітичному сенсі. Для цього Україні важливо не давати приводів, щоби за кордоном хтось підняв голос: мовляв, Україна корумпована держава і нема чого їй допомагати, або що в Україні політики між собою не можуть розібратися, то чого ми кудись ліземо.
Читайте також: П'ять країн створюють фонд допомоги Україні з бюджетом у майже 50 мільйонів доларів
Наскільки інвестиції в Україну постраждали від загрози вторгнення Росії
Якщо говорити про інвестиційний клімат в термінах портфельних інвесторів (тобто тих іноземців, які купують державний борг України), тут ескалація позначилася дуже сильно. Ринки хитає не лише українське питання, адже очікується і зростання інфляції у США, й інвестори тікають з ринків, що розвиваються. Але в Україні одна з найскладніших ситуацій саме через геополітику.
Зараз українські єврооблігації коштують 80-90% від тієї номінальної вартості, за яку вони продавалися, тобто вони подешевшали. І ніхто не поспішає їх купувати. Інвестори вже тікали раніше з українських локальних гривневих облігацій, і, звісно, це спричинило тиск на курс гривні, який ми побачили в обмінниках. На щастя, Національний банк України зреагував досить оперативно, до того ж ми побачили підтримку міжнародної спільноти, це дещо знизило градус занепокоєння. Але під кутом зору інвесторів Україна залишається дуже ризикованою.
Як кібератаки впливають на економіку України
Це дуже залежить від наслідків кібератак: чи був, приміром, якийсь вплив на економічний процес у державі загалом чи на конкретному підприємстві. Якщо стаються такі дірки в безпеці, це знижує довіру до держави і державних послуг.
Для державної служби з доступом до всіх державних таємниць потрібні люди, які професійно займатимуться кібербезпекою, а отже, їм потрібно платити реальні гроші. Це вимагатиме реформи оплати праці на державній службі. І можливо, саме зараз маємо той невеликий шанс на реформу оплати праці на держслужбі, якого Україна чекає вже давно.
Читайте також: На об’єктах критичної інфраструктури з’являться посади офіцерів з кіберзахисту — Держспецзв’язок
Що може зробити малий і середній бізнес для мінімізації своїх економічних ризиків
Застрахуватися від військово-політичних ризиків бізнес, на жаль, поки що не може — навіть у Донецькій та Луганській областях. Ми дуже підтримуємо ідею страхування від військово-політичних ризиків, але наразі вона перебуває на рівні ідеї, обговорення, стратегічних документів.
Що може зробити сам бізнес? З опитувань бізнесменів видно, що для них важливими є ціни на сировину і, звісно ж, коливання попиту на їхню продукцію. Можна спробувати диверсифікувати джерела постачання і продумати, що буде за різних сценаріїв, коли сировина і матеріали можуть стати недоступними.
Також можна подумати над диверсифікацією своїх ринків, тобто щось почати постачати за кордон, а не лише в Україну. Добра ідея ― подбати про фізичну безпеку своїх працівників, сьогодні багато організацій проводять тренінги з домедичної допомоги, навчають, як зібрати аптечки, показують, де розташоване найближче сховище.
Про надійність української банківської системи
Сьогодні банківська система значно надійніша за ту, що була у 2014 році. Після реформи залишилося менше половини банків, які функціонували до 2014-го. Усі ці банки мають достатній капітал, проходять регулярні стрес-тестування на різні ризиковані умови. Тобто Нацбанк зробив дуже багато, аби українська банківська система стала значно надійнішою. Той факт, що вона пройшла коронакризу без значних втрат і без зростання проблемних кредитів, засвідчує, що стійкість банків суттєво збільшилась.
Створення енергетичної кризи ― один з інструментів гібридної війни. Зараз на європейських ринках ціни на основні енергоресурси знову пішли догори після нетривалого зниження ― на вугілля, газ, нафту. У наших сховищах є трошки більше газу, ніж прогнозували наприкінці грудня, тому що січень був відносно теплим. Як буде далі ― спрогнозувати важко.
Таким чином, оптимістичний сценарій для економіки можливий. Якщо міжнародні дії та тиск на Росію будуть ефективними, а ціна потенційного військового вторгнення для РФ буде більшою, аніж потенційні вигоди.
Читайте також: Білий дім: США домовляються про альтернативні шляхи постачання газу до Європи в разі агресії РФ
Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.
Що відомо
- З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що безпекова ситуація в Україні перебуває під контролем, та закликав ЗМІ й політиків не роздмухувати панічні настрої. Відповідну заяву зробив президент Володимир Зеленський після засідання РНБО.
- На думку міністра оборони України Олексія Резнікова, на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.
- Попри це, США, Австралія, Німеччина і Канада вже оголосили про евакуацію частини дипломатів та їхніх сімей із України, а Велика Британія заявила про скорочення складу дипломатичної місії. А про відсутність намірів евакуювати дипломатів та членів їхніх сімей із України заявляли уряди Польщі та Латвії. Крім того, не планують вивезення дипломатичного персоналу Франція, Угорщина та Грузія, а також ЄС і НАТО.
- 24 січня Сполучені Штати заявили, що підвищили готовність своїх військ через ситуацію довкола України та розглядають можливість розгортання додаткових 8500 військових на території Європи. На це Росія заявила, що "з великим занепокоєнням" спостерігає за діями США.
Читайте також
Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення
"Підтримувати всіма можливими способами". Що кажуть західні політики про допомогу Україні
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!