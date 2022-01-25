Президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала нову програму фінансової допомоги Україні обсягом 1,2 мільярда євро. За її словами, новий пакет допоможе закрити фінансові потреби, спричинені конфліктом, а також підтримати стійкість країни. Перший транш становитиме 600 мільйонів євро. Допомогу Європейського Союзу, а також збитки, яких українська економіка зазнає через вторгнення Росії, в ефірі Українського радіо прокоментувала заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Рибко.

Чи свідчить допомога ЄС про розуміння ситуації в Україні

Сьогодні Україна не може позичити гроші на відкритих ринках. Адже ескалація напруги з РФ закрила доступ до всіх зовнішніх запозичень. Україні зараз не треба погашати суттєві суми зовнішнього боргу, але потрібно фінансувати бюджетний дефіцит. І будь-яка фінансова підтримка з-за кордону під низьку процентну ставку є дуже важливою і сприятиме нашій стійкості ― фінансовій, фіскальній, економічній.

Для нас зараз важливо, щоб Захід консолідував свою офіційну позицію підтримки України. Сьогодні така спільна позиція західного блоку нас підтримає не лише економічно, а й у геополітичному сенсі. Для цього Україні важливо не давати приводів, щоби за кордоном хтось підняв голос: мовляв, Україна корумпована держава і нема чого їй допомагати, або що в Україні політики між собою не можуть розібратися, то чого ми кудись ліземо.

Наскільки інвестиції в Україну постраждали від загрози вторгнення Росії

Якщо говорити про інвестиційний клімат в термінах портфельних інвесторів (тобто тих іноземців, які купують державний борг України), тут ескалація позначилася дуже сильно. Ринки хитає не лише українське питання, адже очікується і зростання інфляції у США, й інвестори тікають з ринків, що розвиваються. Але в Україні одна з найскладніших ситуацій саме через геополітику.

Зараз українські єврооблігації коштують 80-90% від тієї номінальної вартості, за яку вони продавалися, тобто вони подешевшали. І ніхто не поспішає їх купувати. Інвестори вже тікали раніше з українських локальних гривневих облігацій, і, звісно, це спричинило тиск на курс гривні, який ми побачили в обмінниках. На щастя, Національний банк України зреагував досить оперативно, до того ж ми побачили підтримку міжнародної спільноти, це дещо знизило градус занепокоєння. Але під кутом зору інвесторів Україна залишається дуже ризикованою.

Як кібератаки впливають на економіку України

Це дуже залежить від наслідків кібератак: чи був, приміром, якийсь вплив на економічний процес у державі загалом чи на конкретному підприємстві. Якщо стаються такі дірки в безпеці, це знижує довіру до держави і державних послуг.

Для державної служби з доступом до всіх державних таємниць потрібні люди, які професійно займатимуться кібербезпекою, а отже, їм потрібно платити реальні гроші. Це вимагатиме реформи оплати праці на державній службі. І можливо, саме зараз маємо той невеликий шанс на реформу оплати праці на держслужбі, якого Україна чекає вже давно.

Що може зробити малий і середній бізнес для мінімізації своїх економічних ризиків

Застрахуватися від військово-політичних ризиків бізнес, на жаль, поки що не може — навіть у Донецькій та Луганській областях. Ми дуже підтримуємо ідею страхування від військово-політичних ризиків, але наразі вона перебуває на рівні ідеї, обговорення, стратегічних документів.

Що може зробити сам бізнес? З опитувань бізнесменів видно, що для них важливими є ціни на сировину і, звісно ж, коливання попиту на їхню продукцію. Можна спробувати диверсифікувати джерела постачання і продумати, що буде за різних сценаріїв, коли сировина і матеріали можуть стати недоступними.

Також можна подумати над диверсифікацією своїх ринків, тобто щось почати постачати за кордон, а не лише в Україну. Добра ідея ― подбати про фізичну безпеку своїх працівників, сьогодні багато організацій проводять тренінги з домедичної допомоги, навчають, як зібрати аптечки, показують, де розташоване найближче сховище.

Про надійність української банківської системи

Сьогодні банківська система значно надійніша за ту, що була у 2014 році. Після реформи залишилося менше половини банків, які функціонували до 2014-го. Усі ці банки мають достатній капітал, проходять регулярні стрес-тестування на різні ризиковані умови. Тобто Нацбанк зробив дуже багато, аби українська банківська система стала значно надійнішою. Той факт, що вона пройшла коронакризу без значних втрат і без зростання проблемних кредитів, засвідчує, що стійкість банків суттєво збільшилась.

Створення енергетичної кризи ― один з інструментів гібридної війни. Зараз на європейських ринках ціни на основні енергоресурси знову пішли догори після нетривалого зниження ― на вугілля, газ, нафту. У наших сховищах є трошки більше газу, ніж прогнозували наприкінці грудня, тому що січень був відносно теплим. Як буде далі ― спрогнозувати важко.

Таким чином, оптимістичний сценарій для економіки можливий. Якщо міжнародні дії та тиск на Росію будуть ефективними, а ціна потенційного військового вторгнення для РФ буде більшою, аніж потенційні вигоди.

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