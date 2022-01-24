Задля підтримки зусиль України по зміцнення її стійкості Європейська комісія ухвалила рішення про надання Києву 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги та збільшення удвічі двосторонньої допомоги цього року на 120 мільйонів євро.

Про це повідомила у Twitter голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні я оголошую новий пакет фінансової допомоги Україні, що складається як з екстрених позик, так і з грантів. Єврокомісія пропонує новий пакет екстреної макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро, який допоможе Україні вирішити питання фінансування необхідне під час конфлікту. Ми розраховуємо на те, що Європейський парламент якнайшвидше ухвалить цю надзвичайну макрофінансову допомогу", — заявила політикиня.

Голова Єврокомісії зазначила, що очікує на якнайшвидше затвердження цієї допомоги з боку Європарламенту. Перший транш у розмірі 600 млн євро можуть переказати Україні вже найближчим часом. Зокрема вона також анонсувала збільшення допомоги Україні у вигляді грантів.

"По-друге, цього року комісія збільшить свою двосторонню допомогу Україні у вигляді грантів у більш як два рази. Буде виділено ще 120 мільйонів євро", — заявила фон дер Ляєн.

Також з боку ЄС очікуються багатомільярдні інвестиції, які допоможуть посилити позиції України.

"Ця підтримка посилить зусилля України щодо державотворення та стійкості. І, нарешті, крім цього, ми продовжуватимемо інвестувати в майбутнє країни завдяки нашому інвестиційному плану для країни. План має на меті залучити понад шість мільярдів євро інвестицій. І дозвольте мені ще раз пояснити. Україна – вільна і суверенна держава. Вона робить власний вибір. І Європейський Союз — на боці України", — заявила політикиня.

Володимир Зеленський відреагував на додаткову фінансову допомогу з боку ЄС, подякувавши голові Урсулі фон дер Ляєн за це рішення.

"Вдячний голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за своєчасне рішення ЄС надати €1,2 млрд макрофінансової допомоги Україні. Сильна Україна має ключове значення для європейської безпеки. ЄС укотре демонструє тверду підтримку України", — написав президент України.

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Що відомо

20 січня адміністрація президента США Джо Байдена схвалила виділення Україні 200 мільйонів доларів додаткової безпекової допомоги на тлі агресії Росії біля українських кордонів.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.

13 січня Сенат США провалив голосування за перший законопроєкт про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Усього таких документів у Вашингтоні три. Головна відмінність — в умовах запровадження санкцій: вводити їх просто зараз чи чекати можливого вторгнення РФ в Україну.

Велика Британія надіслала першу партію легкого протитанкового озброєння Україні 17 січня. Вона вже надійшла до України. Очікується також, що група британських інструкторів приїдуть в Україну для проведення відповідного тренування українських військових.

19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат.

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