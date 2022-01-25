Велика Британія, Канада, Швеція, Швейцарія та США планують запустити фонд допомоги, який протягом трьох років надасть Україні 35 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 47 мільйонів доларів).

"Йдеться про створення міжнародного фонду "Партнерство за сильну Україну". Це спільна ініціатива Великої Британії, Канади, Сполучених Штатів Америки, Швейцарії та Швеції. Цього місяця планується офіційний старт роботи фонду. 31 січня має відбутися підписання угоди", — повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Фонд створюється для підтримки довгострокового сталого розвитку та підвищення стійкості громад, що постраждали від російської агресії, запобігання подальшій ескалації та підготовка до плавної та безперешкодної соціальної, економічної та політичної реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як зазначили у міністерстві, у 2022 рік фонд зосередиться на проєктах з енергоефективності, зміцнення та спроможності громад.

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