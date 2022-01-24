Задля запобігання майбутнім кібератакам в органах державної влади та на об’єктах критичної інфраструктури планується запровадити посади офіцерів із кіберзахисту, які підпорядковуватимуться Службі захисту інформації.

Про це під час брифінгу за підсумками засідання РНБО заявив голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрій Щиголь

"З метою покращення стану кібербезпеки держави було прийнято рішення щодо введення в органах державної влади та на об’єктах критичної інфраструктури посад офіцерів з кіберзахисту з підпорядкуванням Службі захисту інформації та нормативного закріплення заробітної плати не нижче ринкової", — повідомив посадовець.

За його словами, також планується внесення законодавчих змін, спрямованих на узаконення так званого bug bounty — розкриття вразливостей до органів державної влади — шляхом внесення змін до Кримінального кодексу країни в частині статей 361 та 361-1.

Як зазначив Щиголь, через кібератаку на державні онлайн-ресурси України у ніч із 13 на 14 січня постраждали 22 сайти органів державної влади. Шістьом із яких була завдана значна шкода.

"На сьогодні встановлено, що від атаки постраждало 22 сайти органів державної влади, шести з яких було завдано значної шкоди інформаційним системам. 70 сайтів було відключено за вказівкою наших співробітників та СБУ. Протягом трьох днів інфраструктуру було відновлено. Чутлива інформація втрачена не була", — розповів посадовець.

При цьому він спростував інформацію про витік персональних даних українців.

Що відомо

У ніч з 13 на 14 січня хакери атакували урядові сайти. Також станом на 8 ранку був тимчасово недоступний портал “Дія”. Водночас витоку даних українців не було, заявили в Держспецзв'язку.

За даними МЗС, внаслідок кібератаки на онлайн-ресурси міністерства витоку службової інформації не зафіксували.

У НАТО заявили, що посилять взаємодію з Україною щодо питань кібербезпеки.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України вважають, що хронологія поширення інформації про кібератаки на сайти українських офіційних відомств свідчить про "російський слід".

Голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь заявив, що кібератака на ресурси державних органів України не призвела до витоку персональних даних.

Заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк вважає, що за кібератакою на Україну стоїть хакерська група UNC1151, пов'язана з білоруською розвідкою.

21 грудня 2021 року Сполучені Штати Америки та Велика Британія відправили в Україну спеціалістів із кібервійн для того, щоб підготувати країну до ймовірної атаки з боку Росії.

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