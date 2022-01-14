У ніч з 13 на 14 січня хакери атакували урядові сайти. Зокрема, не працювали сайти уряду, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Міністерства освіти і науки, Міністерства закордонних справ. Натомість можна було зайти на сайт Міністерства культури та інформаційної політики. Також працювали сайти Верховної ради і президента України. Станом на 8 ранку був тимчасово недоступний портал “Дія”. Про хакерську атаку, зокрема, повідомило Міністерство науки і освіти.

Станом на 10 ранку роботу більшої частини атакованих державних ресурсів вже відновлено, повідомили у Мінцифрі.

"Контент сайтів при цьому залишився без змін, і витоку персональних даних не відбулося. Інші сайти відновлять роботу найближчим часом", — йдеться у повідомленні.

На сайті МЗС з'явилося повідомлення: "Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп'ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це Вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі". Його можна було побачити станом на 8 ранку.

Фото: скрін з сайту МЗС України

Пізніше це повідомлення зникло. Ось як виглядала сторінка МЗС станом на 8.30 ранку.

Фото: скрін з сайту МЗС України Вночі хакери атакували урядові сайти і "Дію"

Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що спеціалісти вже займаються відновленням роботи ІТ-систем.

"У зв’язку з глобальною атакою у ніч з 13 на 14 січня 2022 року офіційний сайт Міністерства освіти і науки тимчасово не працює", — йшлося у повідомленні Міносвіти.

Поки тривають роботи з усунення несправності, а також працює кіберполіція у відомстві попросили користуватися офіційними вебресурсами МОН у соцмережах.

Сайт "Дії" зранку 14 січня також виявився недоступним.

Станом на 8.45 ранку не працював і сайт Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Натомість можна було зайти на сайт Міністерства культури та інформаційної політики. Також працювали сайти Верховної ради і президента України.

Що кажуть експерти

Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун розповів Суспільному, що, на його пам'яті, останній подібний випадок був у 2018 році під час проведення військових навчань в Україні за участю американських, британських, польських партнерів. Тоді "хакнули одночасно веб-сайти Нацполіції шістьох областей і Національної поліції також і розмістили там дезінформацію — начебто американці десь напилися", сказав Корсун.

Коментуючи, що стоїть за нинішньою атакою і звідки вона йшла, Корсун сказав, що зробити висновок можна буде найближчими днями, коли державні установи нададуть хоч якісь дані про результати технічного розслідування.

“Дослідження характеру атаки, наслідки, які знайдено сліди, артефакти і так далі. Що могло б вказати на джерело такої атаки і її мету”, — пояснив експерт.

“Дуже часто кремлівські вуха стирчать із подібних кібератак і досить таких примітивних. Топорних, як-то кажуть, методів. Це не тільки у кіберпросторі, а й у фізичному просторі відбувається. Але слід почекати хоча б попередніх висновків розслідування, які б надали технічні деталі цієї атаки”, — сказав Корсун.

За його словами, “кібербезпека - це таке безкрайнє поле величезне, в якому стоять замки, вежі, палаци, хатинки, халупи, сарайчики, звичайні будинки”.

“Кожен із них хтось більше, хтось менше захищений, але переважно або не захищені або дуже слабо захищені. Є кілька веж величезних з великими воротами. Але якщо мова йде про всю країну, то усі ці будинки, вежі і палаци, і халупи мають обнесені одним єдиним забором, хоча б якимось”, — розповів експерт.

В Україні наразі подібного нічого немає, сказав він.

“Кожен сам за себе. Хто як може, так себе і захищає”, — додав Корсун.

За його словами, кібербезпека має бути виключно колективною, якщо мова йде про національну кібербезпеку.

Він пояснив, що в Україні, згідно закону, кожен власник системи відповідальний за її захист.

“Тобто, за ці кібератаки мав би понести відповідальність керівник відповідного Міністерства і установи. Це згідно законодавства України. В цьому є певний сенс”, — пояснив Корсун.

Однак, за його словами, “державні органи, які начебто відповідають за національну кібербезпеку, насправді за неї не відповідають”.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу