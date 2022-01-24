Сполучені Штати підвищили готовність своїх військ через ситуацію довкола України та розглядають можливість розгортання додаткових 8,5 тисячі військових на території Європи.

Про це під час брифінгу 24 січня заявив офіційний представник Міністерства оборони США Джон Кірбі.

"Частина військ у США приведена у стан підвищеної готовності", — сказав Кірбі.

За його словами, йдеться про 8,5 тисячі військових, яких США готові відправити до Європи. Кірбі, це може відбутися на прохання НАТО чи "в інших ситуаціях" у разі потреби.

Водночас поки що остаточне рішення про їхнє розгортання не було, додав представник Пентагону.

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