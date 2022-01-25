Москва каже, що із "занепокоєнням" спостерігає за діями США щодо України

Росія заявила, що "з великим занепокоєнням" спостерігає діями США, які розглядають можливість розгортання додаткових 8,5 тисячі військових на території Європи.

Зокрема, прессекретар президент РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков звинуватив Вашингтон у розпалюванні напруженості щодо України, передає Reuters.

Раніше Москва вже назвала "істерією" дії НАТО після того, як альянс повідомив, що переводить сили у режим очікування та посилює Східну Європу додатковими кораблями та винищувачами.

Що відомо

Сполучені Штати підвищили готовність своїх військ через ситуацію довкола України та розглядають можливість розгортання додаткових 8,5 тисячі військових на території Європи.

Країни НАТО збираються перевести свої сили у стан готовності та направити додаткові кораблі та винищувачі до військових баз НАТО у Східній Європі. Так в Альянсі хочуть посилити сили для стримування та оборони союзників від можливої агресії Росії щодо сусідніх країн.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, що Росія підготувала план блискавичної війни та захоплення Києва.

19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".

Президент Володимир Зеленський заявив, що безпекова ситуація в Україні перебуває під контролем та закликав ЗМІ й політиків не роздмухувати панічні настрої.

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