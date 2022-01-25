Сполучені Штати ведуть перемовини з видобувачами газу на Близькому Сході, в Азії та Північній Африці, щоб ті могли у разі ескалації з боку Росії забезпечити її газом. Про це повідомляють Reuters і CNN з посиланням на представника Білого дому.
Третина природного газу, який використовують країни Європи, постачається з Росії. У разі, якщо та вдасться до агресії проти України, на неї будуть накладені санкції, що можуть потенційно завадити постачанню російського газу.
Представник Білого дому повідомив журналістам, що перемовини про експорт газу до Європи ведуться з "широким колом постачальників". А проте, як повідомляють джерела Bloomberg, принаймні КатарКатар посідає третє місце у світі за обсягами покладів газу. У 2020 році він експортував 173 мільярди кубометрів скрапленого блакитного палива. не зможе суттєво наростити постачання газу до Європи в разі необхідності.
Ще з осені 2021 року Росія поступово скорочує транзит газу до Європи попри зростання цін на нього. Як наслідок, у європейських країнах (і в Україні також) зросли ціни на опалення і виробництво низки товарів, які потребують блакитного палива.
Так, із жовтня 2021-го Росія припинила транзит газу через Україну до Угорщини, а протягом 10-16 січня 2022-го транзит упав до чотирирічного мінімуму. На цьому тлі "Нафтогаз України" подав скаргу до Європейської комісії проти російського "Газпрому", звинувативши його у зловживанні своїм становищем на європейському ринку газу.
Росія заперечує закиди України та європейських країн і стверджує, що у зростанні ціни на газ винна сама Європа, яка, по-перше, прагне перейти від довготермінових контрактів на купівлю газу на спотові ціни; по-друге, гальмує введення в експлуатацію "Північного потоку-2"; і по-третє, відмовляється від використання альтернативних енергоносіїв через наміри перейти на "зелену" енергетику.
Ще 15 січня джерела Reuters стверджували, що Вашингтон провів перемовини з кількома компаніями щодо екстреного постачання скрапленого природного газу до Європи в разі, якщо Росія вторгнеться в Україну. Тоді джерела в енергетичній промисловості США повідомили Reuters, що через дефіцит газу на глобальному ринку збільшити експорт до Європи вони не зможуть.
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Що відомо
- З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.
- На думку міністра оборони України Олексія Резнікова, на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.
- 19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".
- У Сенаті США підготували вже чотири законопроєкти про санкції проти РФ на тлі нарощування нею агресії. Перший, підготовлений сенатором Тедом Крузом, був відхилений у Сенаті 13 січня. Ще один авторства демократа Боба Менендеса (і який підтримує Білий дім) має бути розглянутий у Сенаті. Свою ініціативу анонсував і демократ Марко Рубіо. Головна відмінність документів — в умовах запровадження санкцій: вводити їх просто зараз чи чекати можливого вторгнення РФ в Україну.
- Європейський Союз готовий накласти на Росію “небачені раніше” економічні санкції, якщо вона нападе на Україну, заявив представник Данії 24 січня у Брюсселі. Там на засідання зібралися міністри закордонних справ ЄС, щоб обговорити ситуацію на кордоні між Росією та Україною. Крім того, міністри закордонних справ ЄС заявили, що надішлють Москві єдине попередження.
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