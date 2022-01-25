Сполучені Штати ведуть перемовини з видобувачами газу на Близькому Сході, в Азії та Північній Африці, щоб ті могли у разі ескалації з боку Росії забезпечити її газом. Про це повідомляють Reuters і CNN з посиланням на представника Білого дому.

Третина природного газу, який використовують країни Європи, постачається з Росії. У разі, якщо та вдасться до агресії проти України, на неї будуть накладені санкції, що можуть потенційно завадити постачанню російського газу.

Представник Білого дому повідомив журналістам, що перемовини про експорт газу до Європи ведуться з "широким колом постачальників". А проте, як повідомляють джерела Bloomberg, принаймні Катар не зможе суттєво наростити постачання газу до Європи в разі необхідності.

Ще з осені 2021 року Росія поступово скорочує транзит газу до Європи попри зростання цін на нього. Як наслідок, у європейських країнах (і в Україні також) зросли ціни на опалення і виробництво низки товарів, які потребують блакитного палива.

Так, із жовтня 2021-го Росія припинила транзит газу через Україну до Угорщини, а протягом 10-16 січня 2022-го транзит упав до чотирирічного мінімуму. На цьому тлі "Нафтогаз України" подав скаргу до Європейської комісії проти російського "Газпрому", звинувативши його у зловживанні своїм становищем на європейському ринку газу.

Росія заперечує закиди України та європейських країн і стверджує, що у зростанні ціни на газ винна сама Європа, яка, по-перше, прагне перейти від довготермінових контрактів на купівлю газу на спотові ціни; по-друге, гальмує введення в експлуатацію "Північного потоку-2"; і по-третє, відмовляється від використання альтернативних енергоносіїв через наміри перейти на "зелену" енергетику.

Ще 15 січня джерела Reuters стверджували, що Вашингтон провів перемовини з кількома компаніями щодо екстреного постачання скрапленого природного газу до Європи в разі, якщо Росія вторгнеться в Україну. Тоді джерела в енергетичній промисловості США повідомили Reuters, що через дефіцит газу на глобальному ринку збільшити експорт до Європи вони не зможуть.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Що відомо

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення

"Підтримувати всіма можливими способами". Що кажуть західні політики про допомогу Україні

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу