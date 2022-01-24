24 січня в Україні відзначають День зовнішньої розвідки відзначається. В ефірі Українського радіо Василь Богдан, генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвідки України, розповів про роботу зовнішньої розвідки України в умовах зовнішньої загрози.
Про зовнішню розвідку
Головним завданням зовнішньої розвідки є отримання інформації технічного, військово-технічного, екологічного характеру, а також питання боротьби з міжнародним тероризмом, поширення зброї масового враження. Окремою функцією є захист українських дипломатичних представництв за кордоном та, у разі необхідності, евакуація українських дипломатів. Для виконання цих завдань, каже Василь Богдан, критично необхідним є належне матеріальне та технічне забезпечення спецслужби.
"З цього приводу хотів би зробити критичне зауваження. За останні майже три роки, на жаль, змінилося п’ять керівників Служби зовнішньої розвідки України. Це, безперечно, не працює на ефективність відомства, і до того ж ці зміни інколи пов’язані з певними структурними трансформаціями, що не завжди є корисним для діяльності нашого відомства", – розповів розвідник.
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Проте, Василь Богдан зазначає, що у Службі зовнішньої розвідки є кваліфікований персонал, який здатен ефективно виконувати свою роботу.
Про співпрацю з американською та британською розвідкою
Василь Богдан каже, що через законодавчі обмеження не може розповідати всю наявну інформацію. Проте каже, що українська зовнішня розвідка активно співпрацює з західними партнерами.
"Перш за все, це обмін інформацією, яка важлива і для нас, і для партнерів у контексті обопільної національної безпеки", – каже Василь Богдан.
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Богдан каже, що публічні заяви західних спецслужб про співпрацю політиків в Україні з Росією є способом стримування російської агресії.
"У цьому контексті є координація дій між Службою зовнішньої розвідки, частково з військовою розвідкою і нашими партнерами у Великій Британії та США", – каже Василь Богдан.
Наразі, каже ветеран розвідки, функцією Служби безпеки України є відстеження контактів українських громадян з російськими спецслужбами та ефективне розслідування цих випадків.
Про що свідчить відкликання працівників посольств США і Великої Британії
На думку Василя Богдана, відкликання працівників посольств також є сигналом Росії. Такі кроки є звичайною процедурою, коли в якийсь з країн з’являється загроза вторгнення.
"Це не означає, що припиняється дипломатична діяльність представництв, але це ще одна ознака і сигнал для РФ, що наші партнери серйозно сприймають ті дії, які Росія вживає шляхом шантажу, ультиматумів, зосередження певного військового контингенту на кордонах України ", – каже Василь Богдан
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Богдан також вважає, що західні країни повертаються обличчям до України та готові надавати серйозну підтримку у протидії вторгненню РФ.
Про вразливість Харкова
Василь Богдан розповідає, що Служба зовнішньої розвідки знала про плани Росії з окупації України ще з 2005 року та доповідала про це українському керівництву. З 2014 року, каже розвідник, існують плани поділу України не декілька держав.
"Можна говорити одне: такі плани і наміри у Росії є. Харків, Дніпро, Запоріжжя, інші міста цього клину є дуже потужними інтелектуальними центрами, де виробляється зброя, військова техніка, де є серйозні напрацювання стосовно новітніх озброєнь", – каже Василь Богдан.
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Ветеран-розвідник вважає, що останнім часом Росія відчуває проблеми з розробкою нового озброєння. Саме тому окупація центрів військово-технічного виробництва в Україні становить особливий інтерес.
Насамкінець Василь Богдан наголосив, що загроза подальшої агресії РФ стосовно України залишається, але ця загроза не є невідворотною. За умов внутрішньої мобілізації та співпраці з міжнародними партнерами, Україна здатна відстоювати свій суверенітет і територію.
Що відомо
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
- 19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".
- Група сенаторів США на чолі з республіканцем Джимом Бенксом підготувала законопроєкт про санкції проти оточення Путіна, зокрема і бізнесменів. Передбачається, що він набуде чинності безвідносно вторгнення Росії в Україну. Це вже четвертий такий законопроєкт.
- 21 січня Білий дім підтвердив свій намір надати Україні гелікоптери Мі-17 на тлі посилення напруження через російські війська поблизу українського кордону. У ніч проти 22 січня в міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлилася перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Сполучених Штатів Збройним силам України.
- Увечері 23 січня до Києва прибув борт зі США, який доставив понад 80 тонн військової допомоги для посилення обороноздатності України. Про це у Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
- 24 січня Польща та Латвія заявили, що уважно стежать за безпековою ситуацією в Україні та наразі не планують евакуацію своїх дипломатів та членів їхніх сімей. Грузія також поки що не має наміру вивозити співробітників своїх дипустанов.
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