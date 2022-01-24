24 січня в Україні відзначають День зовнішньої розвідки відзначається. В ефірі Українського радіо Василь Богдан, генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвідки України, розповів про роботу зовнішньої розвідки України в умовах зовнішньої загрози.

Про зовнішню розвідку

Головним завданням зовнішньої розвідки є отримання інформації технічного, військово-технічного, екологічного характеру, а також питання боротьби з міжнародним тероризмом, поширення зброї масового враження. Окремою функцією є захист українських дипломатичних представництв за кордоном та, у разі необхідності, евакуація українських дипломатів. Для виконання цих завдань, каже Василь Богдан, критично необхідним є належне матеріальне та технічне забезпечення спецслужби.

"З цього приводу хотів би зробити критичне зауваження. За останні майже три роки, на жаль, змінилося п’ять керівників Служби зовнішньої розвідки України. Це, безперечно, не працює на ефективність відомства, і до того ж ці зміни інколи пов’язані з певними структурними трансформаціями, що не завжди є корисним для діяльності нашого відомства", – розповів розвідник.

Проте, Василь Богдан зазначає, що у Службі зовнішньої розвідки є кваліфікований персонал, який здатен ефективно виконувати свою роботу.

Про співпрацю з американською та британською розвідкою

Василь Богдан каже, що через законодавчі обмеження не може розповідати всю наявну інформацію. Проте каже, що українська зовнішня розвідка активно співпрацює з західними партнерами.

"Перш за все, це обмін інформацією, яка важлива і для нас, і для партнерів у контексті обопільної національної безпеки", – каже Василь Богдан.

Богдан каже, що публічні заяви західних спецслужб про співпрацю політиків в Україні з Росією є способом стримування російської агресії.

"У цьому контексті є координація дій між Службою зовнішньої розвідки, частково з військовою розвідкою і нашими партнерами у Великій Британії та США", – каже Василь Богдан.

Наразі, каже ветеран розвідки, функцією Служби безпеки України є відстеження контактів українських громадян з російськими спецслужбами та ефективне розслідування цих випадків.

Про що свідчить відкликання працівників посольств США і Великої Британії

На думку Василя Богдана, відкликання працівників посольств також є сигналом Росії. Такі кроки є звичайною процедурою, коли в якийсь з країн з’являється загроза вторгнення.

"Це не означає, що припиняється дипломатична діяльність представництв, але це ще одна ознака і сигнал для РФ, що наші партнери серйозно сприймають ті дії, які Росія вживає шляхом шантажу, ультиматумів, зосередження певного військового контингенту на кордонах України ", – каже Василь Богдан

Богдан також вважає, що західні країни повертаються обличчям до України та готові надавати серйозну підтримку у протидії вторгненню РФ.

Про вразливість Харкова

Василь Богдан розповідає, що Служба зовнішньої розвідки знала про плани Росії з окупації України ще з 2005 року та доповідала про це українському керівництву. З 2014 року, каже розвідник, існують плани поділу України не декілька держав.

"Можна говорити одне: такі плани і наміри у Росії є. Харків, Дніпро, Запоріжжя, інші міста цього клину є дуже потужними інтелектуальними центрами, де виробляється зброя, військова техніка, де є серйозні напрацювання стосовно новітніх озброєнь", – каже Василь Богдан.

Ветеран-розвідник вважає, що останнім часом Росія відчуває проблеми з розробкою нового озброєння. Саме тому окупація центрів військово-технічного виробництва в Україні становить особливий інтерес.

Насамкінець Василь Богдан наголосив, що загроза подальшої агресії РФ стосовно України залишається, але ця загроза не є невідворотною. За умов внутрішньої мобілізації та співпраці з міжнародними партнерами, Україна здатна відстоювати свій суверенітет і територію.

Що відомо

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