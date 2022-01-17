Україна хоче отримати велику кількість патріотично вмотивованих громадян, які за короткий термін можуть взяти в руки зброю і завдавати противнику таких втрат, що змусять того відмовитися від подальших бойових дій. Про це Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний розповів у інтерв'ю Укрінформу.

За словами Залужного, ухвалення закону “Про основи національного спротиву”, який вступив у дію з 1-го січня, стало першим кроком на цьому шляху.

“Ми зараз проводимо всі відповідні призначення. Президент України, верховний головнокомандувач, затвердив нам Доктрину застосування сил територіальної оборони. Ми проводимо роботу по формуванню, у тому числі добровольчих загонів, які будуть здатні захищати власні домівки, свої райони, свої родини, своїх дітей”, — сказав Залужний.

Він прогнозує, що таку систему національного спротиву вдасться створити за короткий час.

При цьому система, наприклад, територіальної оборони Сумської області, за словами Залужного, буде докорінно відрізнятися від територіальної оборони в Тернопільській області.

“Оскільки перед ними стоятимуть різні завдання, відповідно – будуть формуватися різні підрозділи, що відрізнятимуться за підготовкою. Це цілий комплекс заходів, спрямований на те, щоб створити абсолютно нову систему національного спротиву”, — сказав головнокомандувач.

Раніше територіальна оборона розглядалася як вид стратегічних дій, на які покладалися завдання, що не були безпосередньо пов’язані із веденням бойових дій, пояснив він. Нині відбувається трансформація територіальної оборони у систему національного спротиву.

Що відомо

На Волині почали формувати та набирати штати працівників для укомплектування п'яти батальйонів територіальної оборони та управління бригади. Батальйони розмістять у Володимир-Волинському, Камінь-Каширському та Луцькому районах, а також у місті Ковель.

Вчилися стріляти та пересуватися полем бою – у Чернігові пройшли навчання тероборони.

На Вінниччині формують сім батальйонів територіальної оборони. Один буде в обласному центрі, інші — у шести районах.

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