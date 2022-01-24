Оприлюднена британською розвідкою інформація про те, що Росія нібито планує здійснити в Україні державний переворот та поставити на чолі країни політика Євгенія Мураєва, не є новиною, а відповідні українські служби мають всі необхідні відомості про потенційних агентів РФ.
Про це в інтерв’ю BBC Україна повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
"Інформація стосовно людей, які підтримують п'яту колону, вся є. Але ми не автократична країна, ми не завжди можемо приймати ті чи інші рішення. Хоча мені іноді хочеться взяти і прийняти рішення", — зазначив посадовець.
За його словами, такі дані можуть бути сенсаційними лише для тих людей, не обізнаних із тим, що відбувається в Україні.
"Ми цілком обізнані, хто такий Мураєв, інші представники РФ, яких не називає англійська розвідка, чітко усвідомлюємо прізвища, імена, по батькові цих людей. Знаєте, як кажуть: а ви не можете всіх оголосити? Навіщо ви їх притримуєте? Оголосіть, будь ласка, всіх. Набагато цікавіше буде", — зауважив секретар РНБО.
"Не треба нами маніпулювати". Данілов прокоментував заяви країн про евакуацію дипломатів з України
Данілов пояснив, що блокування мовлення телеканалів нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Тараса Козака було обумовлене саме боротьбою з інформаційним впливом РФ на території України.
"Ми чітко усвідомлюємо, що таке п'ята колона, чим вона займається. Тому ми превентивно приймали рішення, забороняли мовлення трьох телеканалів, які були засобами російської пропаганди на нашій території", — підкреслив він.
Водночас посадовець зазначив, що при ухваленні будь-яких подібних рішень Україна повинна дотримуватись демократичних процедур.
"У Путіна б точно таких, як Мураєва вже б не було, вони б уже в нього сиділи за ґратами, вони б їх знищили", — наголосив Данілов.
Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення
Що відомо
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
- 19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".
- Група сенаторів США на чолі з республіканцем Джимом Бенксом підготувала законопроєкт про санкції проти оточення Путіна, зокрема і бізнесменів. Передбачається, що він набуде чинності безвідносно вторгнення Росії в Україну. Це вже четвертий такий законопроєкт.
- 21 січня Білий дім підтвердив свій намір надати Україні гелікоптери Мі-17 на тлі посилення напруження через російські війська поблизу українського кордону. У ніч проти 22 січня в міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлилася перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Сполучених Штатів Збройним силам України.
- Увечері 23 січня до Києва прибув борт зі США, який доставив понад 80 тонн військової допомоги для посилення обороноздатності України. Про це у Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
- 24 січня Польща та Латвія заявили, що уважно стежать за безпековою ситуацією в Україні та наразі не планують евакуацію своїх дипломатів та членів їхніх сімей. Грузія також поки що не має наміру вивозити співробітників своїх дипустанов.
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