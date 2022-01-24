Оприлюднена британською розвідкою інформація про те, що Росія нібито планує здійснити в Україні державний переворот та поставити на чолі країни політика Євгенія Мураєва, не є новиною, а відповідні українські служби мають всі необхідні відомості про потенційних агентів РФ.

Про це в інтерв’ю BBC Україна повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Інформація стосовно людей, які підтримують п'яту колону, вся є. Але ми не автократична країна, ми не завжди можемо приймати ті чи інші рішення. Хоча мені іноді хочеться взяти і прийняти рішення", — зазначив посадовець.

За його словами, такі дані можуть бути сенсаційними лише для тих людей, не обізнаних із тим, що відбувається в Україні.

"Ми цілком обізнані, хто такий Мураєв, інші представники РФ, яких не називає англійська розвідка, чітко усвідомлюємо прізвища, імена, по батькові цих людей. Знаєте, як кажуть: а ви не можете всіх оголосити? Навіщо ви їх притримуєте? Оголосіть, будь ласка, всіх. Набагато цікавіше буде", — зауважив секретар РНБО.

Данілов пояснив, що блокування мовлення телеканалів нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Тараса Козака було обумовлене саме боротьбою з інформаційним впливом РФ на території України.

"Ми чітко усвідомлюємо, що таке п'ята колона, чим вона займається. Тому ми превентивно приймали рішення, забороняли мовлення трьох телеканалів, які були засобами російської пропаганди на нашій території", — підкреслив він.

Водночас посадовець зазначив, що при ухваленні будь-яких подібних рішень Україна повинна дотримуватись демократичних процедур.

"У Путіна б точно таких, як Мураєва вже б не було, вони б уже в нього сиділи за ґратами, вони б їх знищили", — наголосив Данілов.

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