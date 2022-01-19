Вторгнення в Україну стане катастрофою для Росії — Байден

Президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат.

"Якщо вони зроблять те, на що вони здатні, з тою кількістю військ на кордоні, яку вони мають, це стане катастрофою для Росії, якщо вони продовжать вторгнення в Україну", — заявив Байден під час пресконференції у Вашингтоні.

При цьому, відповідаючи на запитання, чому цього разу санкції мають стримати Володимира Путіна, якщо всі попередні обмеження не змогли, Байден відповів, що Путін "ніколи не бачив санкцій, як ті, які обіцяю, якщо він зробить рух".

"Вони стикнуться з величезними економічними наслідками. Все, що стосується деномінації долара. Якщо вони вторгнуться, вони заплатять. Їхні банки не матимуть можливості продавати долари", — зазначив очільник Білого дому.

Зокрема, він наголосив, що у питанні протистояння Росії у разі продовження її вторгнення в Україну, держави-члени НАТО дотримуються спільної думки.

"Наші союзники та партнери готові встановити високу ціну та серйозно нашкодити Росії та російській економіці. Ми укріпимо позиції НАТО на східному фланзі, якщо він вторгнеться. Я вже направив оборонного озброєння на 600 мільйонів доларів українцям. У Путіна є вибір: деескалація та дипломатія або конфронтація та наслідки", — зазначив американський лідер.

Що відомо

Державний секретар США Ентоні Блінкен 19 січня прибув в Україну на тлі ситуації із накопиченням поблизу українського кордону російських військ та техніки.

20 січня Блінкен вирушить до Берліна, де зустрінеться із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, щоб обговорити дипломатичні відносини з Росією та спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України. Зокрема, США та Німеччина говоритимуть про готовність союзників і партнерів вжити щодо Росії санкції, які спричинять "серйозні наслідки та серйозні економічні втрати".

Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для обговорення російсько-українських відносин не потрібно залучати США. Він при цьому зазначив, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі, тому не бачить спільних тем для обговорення у запропонованому президентом Україні форматі США-Україна-Росія.

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