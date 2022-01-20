Група сенаторів США на чолі з республіканцем Джимом Бенксом підготувала законопроєкт про санкції проти оточення Путіна, зокрема і бізнесменів. Передбачається, що він набуде чинності безвідносно вторгнення Росії в Україну.

Інформація про законопроєкт розміщена на сайті Конгресу США, а його текст цитує видання The Washington Post.

Документ передбачає введення санкцій проти низки російських чиновників із близького оточення Володимира Путіна. Це зокрема члени уряду РФ, мер Москви, губернатор Підмосков’я і Санкт-Петербурга, очільники Слідчого комітету й Федеральної служби безпеки.

Також у підсанкційному переліку — наближені до Путіна олігархи Андрій Костін, Ігор Шувалов, Олексій Міллер, Ігор Сєчін, а також головредка каналу іномовлення RT Маргарита Сімоньян, журналіст Володимир Соловйов та гендиректор "Першого каналу" Констянтин Ернст.

Після ухвалення законопроєкту Конгрес США протягом 120 днів повинен отримати інформацію про власність Путіна та Аліни Кабаєвої (її називали коханкою президента РФ). Також пропонується оглосити Росію "спонсором тероризму", її збройні сили на Донбасі — "іноземними терористичними організаціями", а також ввести санкції проти "Північного потоку-2".

При цьому санкції, передбачені законопроєктом, набудуть чинності і тоді, якщо Росія не вторгнеться в Україну.

Це вже четвертий анонсований у Сенаті США законопроєкт про санкції проти РФ на тлі нарощування нею агресії. Перший, підготовлений сенатором Тедом Крузом, був відхилений у Сенаті 13 січня. Ще один авторства демократа Боба Менендеса (і який підтримує Білий дім) має бути розглянутий у Сенаті. Свою ініціативу анонсував і демократ Марко Рубіо.

Головна відмінність документів — в умовах запровадження санкцій: вводити їх просто зараз чи чекати можливого вторгнення РФ в Україну.

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Що відомо

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.

13 січня Сенат США провалив голосування за перший законопроєкт про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Усього таких документів у Вашингтоні три. Головна відмінність — в умовах запровадження санкцій: вводити їх просто зараз чи чекати можливого вторгнення РФ в Україну.

Велика Британія надіслала першу партію легкого протитанкового озброєння Україні 17 січня. Вона вже надійшла до України. Очікується також, що група британських інструкторів приїдуть в Україну для проведення відповідного тренування українських військових.

19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат.

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