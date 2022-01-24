З січня 2022 року в Україні було введено в дію закон "Про основи національного спротиву". Цей документ Верховна рада ухвалила торік на початку літа, а Володимир Зеленський урочисто підписав під час заходів до Дня Сил спецоперацій 29 червня 2021 року. Документ передбачає залучення громадян до руху опору і територіальної оборони. Як це буде впроваджуватися у реальному житті пояснив міністр оборони Олексій Резніков у колонці для видання "Українська правда".

Він, зокрема, повідомив, що створенням руху опору займатимуться бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ. Новий закон збільшив чисельність ССО на 1000 осіб, нові бійці "готуватимуть розгортання руху опору, формуватимуть відповідні структури". Окрім того, передбачається розгортання системи загальної військової підготовки фактично для всього населення України.

В обіг українців увійде поняття теріторіальна оборона або тероборона. Вона буде складатися і з професійних військових і з цивільних громадян, які пройдуть відповідну підготовку та укладуть контракт із силами тероборони.

Командувач сил тероборони – бригадний генерал Юрій Галушкін, бойовий офіцер, учасник оборони Донецького аеропорту. Кістяк сил тероборони – це 25 бригад (по одній в кожній області та в Києві), які об’єднують понад 150 батальйонів (один на район). Також закон дозволяє створити окремі бригади у містах з населенням понад 900 тисяч осіб – тобто у Харкові, Дніпрі і Одесі. Крім цього додаткові частини можуть з’явитися у регіонах з населенням понад 2,4 млн осіб. Це Дніпропетровщина, Донеччина, Львівщина, Харківщина і Київ.

Тероборона буде складатися з так званого штату мирного часу, чисельністю 10 тис. осіб. Це професійні військові, які несуть службу за контактом в силах тероборони. Вони формують організаційно-управлінське ядро батальйонів та бригад. В середньому по штату мирного часу у кожному батальйоні має бути близько 50 кадрових військових, а у бригаді – 90-120 осіб.

Другий компонент – це штат особливого періоду. Який сумарно буде складати понад 130 тис. осіб. Це – цивільні громадяни, які пройдуть відбір і укладуть контракт про службу в резерві тероборони. Їх буде до 600 у складі батальйону. Вони перебуватимуть під командуванням військових. Держава закріпить за ними зброю, проводитиме навчання і злагодження.

Третій компонент, який передбачено законом – це добровольчі формування територіальних громад. Вони можуть бути створені у тому випадку, якщо таку ініціативу проявить командування сил терборони, а головнокомандувач ЗСУ ухвалить відповідні рішення.

"Україна поділена на 4 військово-сухопутні зони — Північ, Схід, Захід і Південь. Найближчим часом Міноборони організує навчання за участі керівників органів місцевої влади та самоврядування кожної з військово-сухопутних зон. Щоб і військові, і влада на місцях чітко розуміли, які у кого обов’язки і як налагодити взаємодію", — пише Резніков.

За його словами готовність сил тероборони становить 70%. Міністр також закликав громадян оцінити свої можливості для захисту держави: "Зважте, у який спосіб ви готові долучитися до оборони держави. Як я зазначив, є окремі резерви бойових частин ЗСУ. Формуючи резерв ТрО, ми повинні одночасно наповнювати і підвищуватися якість резерву інших компонентів Збройних Сил. Ви маєте вибір".

Що відомо

16 липня Верховна рада ухвалила проєкти законів № 5557 Про основи національного спротиву та № 5558 щодо збільшення чисельності Збройних сил України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що до територіальної оборони у першу чергу набиратимуть громадяни з досвідом військової служби.

У кінці грудня влада Києва повідомила про створення штабу територіальної оборони. Систему тероборони планують розгорнути найближчим часом.

створення штабу територіальної оборони. Систему тероборони планують розгорнути найближчим часом. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав жителів громади вступати до батальйону територіальної оборони. У військову частину набирають 45 штатних військових та 600 — для проходження служби зі збереженням місця праці.

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