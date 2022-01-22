До України прибула перша партія американської зброї з нового пакету допомоги

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлилася перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Сполучених Штатів Збройним силам України.
Про це повідомляє посольство США в Україні.
"Перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Збройним силам України на суму 200 мільйонів доларів США, який був ухвалений президентом Байденом у грудні, вранці 22 січня прибула до київського аеропорту Бориспіль", — йдеться у повідомленні.
Зокрема, допомога включає близько 200 тисяч фунтів (близько 90 кілограмів) летальної зброї, зокрема боєприпаси для українських військовослужбовців.
"Ця допомога демонструє тверду відданість Сполучених Штатів суверенному праву України на самооборону", — підкреслили в дипустанові.
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У посольстві нагадали, що минулого року Сполучені Штати надали Україні безпекову допомогу на суму понад 650 мільйонів доларів США. Загалом із 2014 року США надали Україні безпекову допомогу на понад 2,7 мільярда доларів.
"Сполучені Штати продовжуватимуть надавати таку допомогу для підтримки Збройних сил України, підтримуючи їх у невпинному захисті суверенітету та територіальної цілісності України від російської агресії", — наголошується у заяві посольства.
Раніше президент США Джозеф Байден попередив президента РФ Володимира Путіна, що у разі подальшого вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати нададуть Україні набагато більше обладнання для оборони на додаток до того, що вже було надано.
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Що відомо
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
- Від початку листопада 2021 року, коли з'явилася інформацію про можливість повномасштабного нападу Росії на Україну, низка ЗМІ припускали можливість нападу в тому числі з території Білорусі. Наприкінці листопада Лукашенко заявив, що в разі конфлікту Росії та України Білорусь буде на боці Росії.
- 19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".
- 21 січня Білий дім підтвердив свій намір надати Україні гелікоптери Мі-17 на тлі посилення напруження через російські війська поблизу українського кордону.
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