У міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлилася перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Сполучених Штатів Збройним силам України.

Про це повідомляє посольство США в Україні.

"Перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Збройним силам України на суму 200 мільйонів доларів США, який був ухвалений президентом Байденом у грудні, вранці 22 січня прибула до київського аеропорту Бориспіль", — йдеться у повідомленні.

Посольство США в Україні До України прибула перша партія американської зброї з нового пакету допомоги

Зокрема, допомога включає близько 200 тисяч фунтів (близько 90 кілограмів) летальної зброї, зокрема боєприпаси для українських військовослужбовців.

"Ця допомога демонструє тверду відданість Сполучених Штатів суверенному праву України на самооборону", — підкреслили в дипустанові.

У посольстві нагадали, що минулого року Сполучені Штати надали Україні безпекову допомогу на суму понад 650 мільйонів доларів США. Загалом із 2014 року США надали Україні безпекову допомогу на понад 2,7 мільярда доларів.

"Сполучені Штати продовжуватимуть надавати таку допомогу для підтримки Збройних сил України, підтримуючи їх у невпинному захисті суверенітету та територіальної цілісності України від російської агресії", — наголошується у заяві посольства.

Раніше президент США Джозеф Байден попередив президента РФ Володимира Путіна, що у разі подальшого вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати нададуть Україні набагато більше обладнання для оборони на додаток до того, що вже було надано.

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