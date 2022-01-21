На думку президента Володимира Зеленського, російське вторгнення в Україну може початися з територій, де "історично живуть люди, які раніше мали сімейні зв’язки з Росією" — наприклад, Харкова. Про це він заявив в інтерв’ю The Washington Post.
"Харків, який перебуває під контролем української влади, може бути окупований. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми вважаємо, що це ймовірно і може статися", — заявив Зеленський.
Президент додав, що захоплення Росією великих міст в Україні буде не просто окупацією — "це стане початком масштабної війни".
"Якщо ми оборонятимемось проти однієї з найбільш потужних армій світу, то буде війна. А якщо буде війна, то вона буде дуже сильною, і програють усі. Загинуть сотні тисяч. Постраждає Україна, постраждає Росія, постраждають європейські сусіди України, а розташовані далі країни постануть перед міграційною кризою", — зауважив Зеленський.
Він додав, що, на його думку, "кожен (українець — ред.) буде захищати нашу країну" — навіть ті, які позитивно ставилися до Росії після окупації Криму й Донбасу.
Нагадаємо, що ще 19 січня у відеозверненні Володимир Зеленський закликав українців не піддаватися панічним настроям щодо можливої агресії з боку Росії, які поширюють засоби масової інформації. "Всю цю риторику в офіційних політичних заявах у новинах ЗМІ, у чутках біля під’їзду об’єднує одна річ, одне логічне питання: а в чому, власне, новина? Хіба це не є реальністю вже вісім років?", — зауважив політик.
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Що відомо
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
- Від початку листопада 2021 року, коли з'явилася інформацію про можливість повномасштабного нападу Росії на Україну, низка ЗМІ припускали можливість нападу в тому числі з території Білорусі. Наприкінці листопада Лукашенко заявив, що в разі конфлікту Росії та України Білорусь буде на боці Росії.
- 19 січня президент США Джо Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".
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