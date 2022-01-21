На думку президента Володимира Зеленського, російське вторгнення в Україну може початися з територій, де "історично живуть люди, які раніше мали сімейні зв’язки з Росією" — наприклад, Харкова. Про це він заявив в інтерв’ю The Washington Post.

"Харків, який перебуває під контролем української влади, може бути окупований. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми вважаємо, що це ймовірно і може статися", — заявив Зеленський.

Президент додав, що захоплення Росією великих міст в Україні буде не просто окупацією — "це стане початком масштабної війни".

"Якщо ми оборонятимемось проти однієї з найбільш потужних армій світу, то буде війна. А якщо буде війна, то вона буде дуже сильною, і програють усі. Загинуть сотні тисяч. Постраждає Україна, постраждає Росія, постраждають європейські сусіди України, а розташовані далі країни постануть перед міграційною кризою", — зауважив Зеленський.

Він додав, що, на його думку, "кожен (українець — ред.) буде захищати нашу країну" — навіть ті, які позитивно ставилися до Росії після окупації Криму й Донбасу.

Нагадаємо, що ще 19 січня у відеозверненні Володимир Зеленський закликав українців не піддаватися панічним настроям щодо можливої агресії з боку Росії, які поширюють засоби масової інформації. "Всю цю риторику в офіційних політичних заявах у новинах ЗМІ, у чутках біля під’їзду об’єднує одна річ, одне логічне питання: а в чому, власне, новина? Хіба це не є реальністю вже вісім років?", — зауважив політик.

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