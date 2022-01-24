Грузія не планує евакуювати членів родин та співробітників посольства в Києві

Грузія висловлює солідарність з Україною на ті агресивних дій Російської Федерації, підтримує територіальну цілісність України та не планує проводити евакуацію членів родин дипломатів з Києва.

Про це заявив міністр закордонних справ Грузії Давід Залкаліані під час телефонної розмови з очільником МЗС України Дмитром Кулебою, повідомляє сайт МЗС.

У повідомленні також сказано, що сторони узгодили спільну позицію щодо неможливості поступок Росії в питання прагнення інтеграції України та Грузії до НАТО.

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