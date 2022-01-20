Російська військова техніка з Далекого сходу Росії поступово прибуває до Білорусі — однак лише частина її рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці. До такого висновку прийшли фахівці із Conflict Intelligence Team (CIT) у спільному із "Радіо Свобода" розслідуванні.

"Записи відрізняє від інших те, що вони стали дуже популярними в цій соцмережі та зібрали сотні коментарів. Практично в кожному другому з них родичі та друзі контрактників пишуть про їх відправлення "у відрядження" та "на навчання". Більшість повідомляє про те, що пунктом призначення є "Білорусь", інші пишуть, що їхніх знайомих і рідних відправили "в Україну" або "на український кордон", — ідеться в розслідуванні.

Більшість даних розслідувачі здобули при аналізі соціальної мережі останній TikTok — та м нові відео про перекидання озброєння та особового складу з'являються чи не щодня у російських містах Хабаровськ та Єврейськ.

Проаналізувавши соцмережі, фахівці зʼясували, що до українського кордону перекидається 5 окрема танкова бригада — "бойові буряти Путіна", які у 2014—2015 роках брали участь у боях під Дебальцево.

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