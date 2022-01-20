Російська військова техніка з Далекого сходу Росії поступово прибуває до Білорусі — однак лише частина її рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці. До такого висновку прийшли фахівці із Conflict Intelligence Team (CIT) у спільному із "Радіо Свобода" розслідуванні.
"Записи відрізняє від інших те, що вони стали дуже популярними в цій соцмережі та зібрали сотні коментарів. Практично в кожному другому з них родичі та друзі контрактників пишуть про їх відправлення "у відрядження" та "на навчання". Більшість повідомляє про те, що пунктом призначення є "Білорусь", інші пишуть, що їхніх знайомих і рідних відправили "в Україну" або "на український кордон", — ідеться в розслідуванні.
Більшість даних розслідувачі здобули при аналізі соціальної мережі останній TikTok — та м нові відео про перекидання озброєння та особового складу з'являються чи не щодня у російських містах Хабаровськ та Єврейськ.
Проаналізувавши соцмережі, фахівці зʼясували, що до українського кордону перекидається 5 окрема танкова бригада — "бойові буряти Путіна", які у 2014—2015 роках брали участь у боях під Дебальцево.
Що відомо
- Росія переміщує війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого.
- Від початку листопада 2021 року, коли з'явилася інформацію про можливість повномасштабного нападу Росії на Україну, низка ЗМІ припускали можливість нападу в тому числі з території Білорусі. Наприкінці листопада Лукашенко заявив, що в разі конфлікту Росії та України Білорусь буде на боці Росії.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для обговорення російсько-українських відносин не потрібно залучати США. Він при цьому зазначив, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі, тому не бачить спільних тем для обговорення у запропонованому президентом Україні форматі США-Україна-Росія.
- 14 січня Україна запропонувала Сполученим Штатам провести тристоронню зустріч за участі президентів України, США та Росії.
- У грудні 2021 року Зеленський зазначив, що наразі обговорюються "різні формати зустрічей" для вирішення війни на Донбасі. Він сказав, що готовий зустрітися з представниками Росії "в будь-якому форматі". У разі необхідності Зеленський буде напряму телефонувати Володимиру Путіну, але зараз розмову не ініціює жодна зі сторін.
- Увечері 9 грудня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Сталося це через два дні після онлайнової зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Зеленський і Байден обговорили врегулювання ситуації на Донбасі, питання членства України в НАТО, а також "Північний потік-2".
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- У ці дні відбувається низка зустрічей представників України, РФ, НАТО і США, на тлі численних повідомлень про скупчення військ РФ на кордоні з Україною. У Женеві 10 січня завершилися перемовини між делегаціями США та Росії щодо стратегічної стабільності, зокрема так званих гарантій безпеки, запропонованих Москвою. 12 січня відбулося засідання Ради Росія-НАТО, а 13-го — обговорення в межах ради постійних представників ОБСЄ.
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