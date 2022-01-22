Україна запросить британських військових у разі агресії Росії — посол

Якщо Росія вдасться до активних дій щодо України включно з вторгненням, Україна звернеться до Великої Британії по допомогу включно із запрошенням британських військовослужбовців на свою територію.
Про це в інтерв’ю телеканалу "Дом" заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.
Він зазначив, що в разі відкритої російської агресії Лондон підтримає Київ на політичному й військовому рівнях: "Це можуть бути переговори та компроміс, напевно. Це може бути, з іншого боку, тверда позиція і підтримка зброєю, політична підтримка наших партнерів".
У відповідь на уточнення, чи йдеться про запрошення військових Великої Британії до України, Пристайко зазначив: "Якщо буде загроза реальна, якщо буде початок активних дій, ми попросимо все що завгодно, включно з британськими військовослужбовцями на наші території".
Він додав, що Україна "постійно" веде перемовини щодо постачання озброєння на тлі зростання російської агресії. У контексті Великої Британії посол також згадав угоду про розбудову українського флоту на 1,7 мільярдів фунтів стерлінгів, підписану в жовтні 2020 року.
"На першому етапі це будуть два протимінних кораблі, які вже готові, які зараз проходять дооблаштування на підрозділах компанії Babcock", — зазначив Пристайко. Він висловив сподівання, що угода буде швидко ратифікована Верховною Радою України.
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Що відомо
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого. Але, як з'ясували журналісти, лише частина військової техніки РФ рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, у районі за 40 кілометрів від Чернігівської області та за 200 кілометрів до столиці.
- 17 січня Британія надіслала першу партію легкого протитанкового озброєння Україні. Йдеться про протитанкові гранатомети NLAW. Очікується також, що група британських інструкторів приїдуть в Україну для проведення відповідного тренування українських військових.
- 21 січня Білий дім підтвердив свій намір надати Україні гелікоптери Мі-17 на тлі посилення напруження через російські війська поблизу українського кордону. У ніч проти 22 січня в міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлилася перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Сполучених Штатів Збройним силам України.
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