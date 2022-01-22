Україна запросить британських військових у разі агресії Росії — посол

Якщо Росія вдасться до активних дій щодо України включно з вторгненням, Україна звернеться до Великої Британії по допомогу включно із запрошенням британських військовослужбовців на свою територію.

Про це в інтерв’ю телеканалу "Дом" заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

Він зазначив, що в разі відкритої російської агресії Лондон підтримає Київ на політичному й військовому рівнях: "Це можуть бути переговори та компроміс, напевно. Це може бути, з іншого боку, тверда позиція і підтримка зброєю, політична підтримка наших партнерів".

У відповідь на уточнення, чи йдеться про запрошення військових Великої Британії до України, Пристайко зазначив: "Якщо буде загроза реальна, якщо буде початок активних дій, ми попросимо все що завгодно, включно з британськими військовослужбовцями на наші території".

Він додав, що Україна "постійно" веде перемовини щодо постачання озброєння на тлі зростання російської агресії. У контексті Великої Британії посол також згадав угоду про розбудову українського флоту на 1,7 мільярдів фунтів стерлінгів, підписану в жовтні 2020 року.

"На першому етапі це будуть два протимінних кораблі, які вже готові, які зараз проходять дооблаштування на підрозділах компанії Babcock", — зазначив Пристайко. Він висловив сподівання, що угода буде швидко ратифікована Верховною Радою України.

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