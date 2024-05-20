На фронті протягом минулої доби відбулося 140 бойових зіткнень. Військо РФ завдав п’ять ракетних ударів із застосуванням шести ракет, під час 55 авіаційних ударів скинуло 79 КАБів, задіяло для ударів 1066 дронів-камікадзе, із них 82 БпЛА типу “Shahed” та “Ланцет”. Окупанти РФ 4056 разів обстріляли позиції українських військ та мирні населені пункти із різних видів озброєння, із них 118 обстрілів відбулося з реактивних систем залпового вогню.

Про це станом на 10:30 ранку повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні 20 травня.

Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на відсічі окупантам РФ. З початку доби ситуація на фронті загострена, російські військові здійснили 533 обстріли позицій українських військ, застосували понад 50 дронів-камікадзе. На цей час відбулося понад 30 бойових зіткнень, по одному ракетному та авіаудару.

За даними Генштабу, у ніч на 20 травня 2024 року окупанти РФ атакували Харківщину балістичною ракетою “Іскандер-М”, а також вдарили по території України 29 БпЛА типу “Shahed” із районів Приморсько-Ахтарська та Курська (рф). В результаті протиповітряного бою усі 29 “Shahed” збито у Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях.

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, чотири пункти управління, три артсистеми і зенітно-ракетний комплекс.

“Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали близько 1400 осіб. Також ворог втратив 14 танків, 35 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, дві РСЗВ, чотири засоби ППО, 81 БпЛА оперативно-тактичного рівня, ракету, один корабель, 60 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки”, — йдеться у зведенні Генштабу.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку Сили оборони відбивають атаку росіян у напрямку села Стариця. Ситуація контрольована. Окрім того, українські підрозділи здійснили заходи з посилення оборонних рубежів та позицій у визначених районах.

За уточненими даними, за минулу добу загальні втрати росіян на цьому напрямку склали 261 особу та 40 одиниць озброєння та військової техніки. Українські воїни знищили один танк, артсистему, вісім одиниць автомобільної та спецтехніки та 13 БпЛА. Крім того, пошкоджено два танки, одну бойову броньовану машину, вісім артилерійських систем та шість автомобілів.

На Куп’янському напрямку українські захисники успішно відбили атаку війська РФ в напрямку Синьківки. В свою чергу, в окремих районах українські воїни проводять штурмові дії. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку кількість російських атак в порівнянні з минулою добою дещо знизилась. На цей час тривають два бойових зіткнення. Росіяни намагаються витіснити українські підрозділи в районі Роздолівки, що на Донеччині. Минулої доби окупанти РФ втратили 99 осіб пораненими і загиблими та 21 одиницю озброєння і військової техніки. Зокрема, знищено два танки, вісім бойових броньованих машин та зенітно-ракетний комплекс.

На Краматорському напрямку сьогодні вже відбито дві спроби війська РФ йти вперед у районах Іванівського та Андріївки. Тривають ще два боєзіткнення неподалік Кліщіївки. Росіяни успіху не мали. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку наразі ситуація напружена. З початку доби військо РФ 12 разів атакувало позиції українських військ. Бойові дії тривають в районах Євгенівки, Лозової, Сокола, Новопокровського та Новоселівки Першої. Напружена ситуація південно західніше Очеретиного. Вживаються заходи для стабілізації обстановки.

Сьогодні вже підтверджено втрати війська РФ на Покровському напрямку у кількості 45 військовослужбовців та п’яти бойових броньованих машин.

За уточненими даними, минулої доби тут окупанти РФ загалом втратили 350 осіб безповоротно та пораненими, а також 20 одиниць військової техніки.

На Курахівському напрямку тривають три атаки росіян біля Красногорівки та Новомихайлівки. Ситуація контрольована. А два російських штурми вже успішно відбито в районах Водяного і Красногорівки.

На Времівському напрямку окупанти РФ цієї доби вже здійснили дві спроби просунутись вперед біля Старомайорського. Одну – відбито, ще один бій триває. Втрат позицій не допущено.

На Придніпровському напрямку триває боєзіткнення біля Кринок. Ще одну атаку сьогодні українські оборонці вже відбили. Росіяни успіху не мали.

“Українські захисники роблять усе можливе для утримання оборонних рубежів та позицій, завдають ворогу відчутних втрат. Командуванням вживаються заходи щодо виділення відповідних резервів та засобів вогневого ураження”, — йдеться у зведенні.