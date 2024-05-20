Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС.

Відповідний документ опублікували на сайті МКС.

Їх звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людства.

Головний прокурор МКС заявив, що на підставі доказів, зібраних і досліджених його офісом, він має підстави вважати, що Беньямін Нетаньягу, прем’єр-міністр Ізраїлю, і Йоав Галант, міністр оборони Ізраїлю, несуть кримінальну відповідальність за наступні воєнні злочини та злочини проти людства, вчинені на території Держави Палестина (в Секторі Гази) щонайменше з 8 жовтня 2023 року:

Моріння голодом цивільних осіб як метод ведення війни — воєнний злочин

Умисне заподіяння сильних страждань або серйозної шкоди тілу чи здоров’ю або жорстоке поводження — воєнний злочин, що суперечить Римському статуту

Умисне вбивство або вбивство — воєнний злочин

Навмисні напади на цивільне населення — воєнний злочин

Винищення (геноцид) та/або вбивство, у тому числі в контексті смертей, спричинених голодом — злочин проти людства

Переслідування — злочин проти людства

Інші нелюдські дії — злочини проти людства

“Ми стверджуємо, що інкриміновані злочини проти людяності були скоєні в рамках широкомасштабного і систематичного нападу на палестинське цивільне населення відповідно до державної політики. Ці злочини, за нашою оцінкою, тривають і донині”, — заявив прокурор.

Він наголосив, що його офіс стверджує, що зібрані докази, включно з інтерв'ю з тими, хто вижив, та очевидцями, автентичні відео-, фото- та аудіоматеріали, супутникові знімки та заяви ймовірної злочинної групи, свідчать про те, що Ізраїль навмисно і систематично позбавляв цивільне населення в усіх частинах Гази об'єктів, необхідних для виживання людини.

Щодо лідерів ХАМАСу, Хан заявив, що на підставі доказів, зібраних і досліджених його офісом, він має підстави вважати, що Ях’я Сінвар (керівник ісламського руху опору (ХАМАС у Секторі Гази), Мохаммед Діаб Ібрагім Аль-Масрі, більш відомий як Деіф (головнокомандувач військового крила ХАМАС, відомого як Бригади Аль-Касама) та Ісмаїл Ханієх (голова політичного бюро ХАМАС) несуть кримінальну відповідальність за наступні воєнні злочини та злочини проти людства, скоєні на території Ізраїлю та Держави Палестина (в Секторі Гази) принаймні з 7 жовтня 2023 року:

Винищення (геноцид) — злочин проти людства, Вбивство як злочин проти людства, що суперечить Римському статуту

Захоплення заручників — воєнний злочин

Зґвалтування та інші акти сексуального насильства — злочини проти, а також воєнні злочини у контексті полону

Катування — злочин проти людяності, а також воєнний злочин у контексті полону

Інші нелюдські дії — злочин проти людства у контексті полону;

Жорстоке поводження — воєнний злочин у контексті полону

Посягання на особисту гідність — воєнний злочин у контексті полону.

“Є достатні підстави вважати, що Сінвар, Деіф і Ханієх несуть кримінальну відповідальність за вбивство сотень ізраїльських цивільних під час нападів, скоєних ХАМАСом (зокрема, його військовим крилом, бригадами “Аль-Кассам”) та іншими озброєними групами 7 жовтня 2023 року, і за захоплення щонайменше 245 заручників”, — заявив прокурор.

Атака ХАМАС на Ізраїль та війна в Газі

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектору Гази. 11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу в Газі.

13 жовтня ЦАХАЛ закликав цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". Згодом речник ЦАХАЛу Хагарі заявив, що сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу 28 жовтня заявив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.

1 листопада війська Ізраїлю прорвали передову лінію оборони руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня для евакуації людей відкрили контрольно-пропускний пункт Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, що супроводжувалося звільненням груп заручників.

Через війну між Ізраїлем та ХАМАСом в Червоному морі єменські хусити, яких підтримує Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що атакують кораблі Ізраїлю та його союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно із Британією атакували сили хуситів в Ємені.

Ізраїльські літаки та танки 19 травня завдали ударів по всій території сектору Гази. За словами представників охорони здоров'я Гази, в результаті ударів загинули щонайменше 28 палестинців.