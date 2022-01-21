На тлі повідомлень про зосередження російських військ біля кордонів України, а також даних Міноборони про посилення Росією "бойових можливостей" на окупованих територіях Донбасу президент України Володимир Зеленський закликає не панікувати й не довіряти інформації зі ЗМІ. Водночас в інтерв'ю The Washington Post він розмірковує про можливу окупацію Росією Харкова і спротив українців агресії.

Переговори НАТО-США-Росія минулого тижня завершились домовленістю зустрічатись надалі, однак Росія продовжує наголошувати на "гарантіях безпеки" (нерозширення НАТО, а також неможливість вступу України до НАТО), на що Альянс іти не погодився.

Цього тижня держсекретар США Блінкен прибув Україну, а потім відправився до РФ на зустріч з главою російського МЗС Лавровим. А Джо Байден під час пресконференції до річниці свого президентства заявив, що вторгнення РФ в Україну стане для Росії катастрофою. Тим часом президент Туреччини Ердоган запросив Путіна і Зеленського до себе для переговорів.

Західні ЗМІ чи не щодня (з посиланням на джерела) повідомляють про загострення ситуації й можливість повномасштабної війни. Суспільне зібрало ключові тези за останній тиждень.

14 січня. CNN: Росія готується до провокацій на сході України

Росія підготувала спецслужби для здійснення "провокації на сході України", повідомив американський телеканал CNN із посиланням на високопосадовця США. Оперативники нібито мають досвід війни в умовах міста й використання вибухівки — все це "мало б стати в нагоді" для імітування нападу на окупованому Донбасі, щоб потім звинуватити в цьому Україну.

Цю інформацію пізніше підтвердив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван: "Наша розвідка отримала інформацію, достовірність якої була зменшена, що Росія готує підґрунтя для створення ймовірного фальшивого приводу для вторгнення. Таке вже було у 2014 році. Вони (росіяни — ред.) готуються повторити це зараз".

Офіційна Москва в особі речника Путіна Дмитра Пєскова ці повідомлення спростовує: "Поки що всі ці заяви були безпідставні й не були нічим підтверджені", — зазначив він на пресконференції.

15 січня. Reuters: США обговорюють постачання свого газу до Європи в разі вторгнення РФ

Два джерела Reuters у владі США і ще два — в енергетичній промисловості стверджують, що Вашингтон провів перемовини з кількома компаніями щодо екстреного постачання скрапленого природного газу до Європи в разі, якщо Росія вторгнеться в Україну. Річ у тім, що США в цьому разі обіцяють накласти економічні санкції на РФ, які зокрема стосуватимуться і експорту енергоресурсів до європейських країн.

Джерела в енергетичній промисловості США повідомили Reuters, що через дефіцит газу на глобальному ринку збільшити експорт до Європи вони не зможуть. Білий дім не підтвердив і не спростував факту таких перемовин, лише зазначивши, що вони свідчать про "готовність вдатися до суттєвих заходів разом із нашими союзниками й партнерами".

17 січня. Handelsblatt: США і ЄС передумали відключати Росію від SWIFT у разі агресії

Німецьке видання Handelsblatt із посиланням на джерела в уряді Німеччини повідомило, що США і ЄС більше не обговорюють відключення Росії від міжнародної банківської системи SWIFT у разі нападу Росії на Україну — натомість вирішили зосередитися на санкціях проти найбільших російських банків. Причиною назвали "надто чутливий" характер такого кроку, що може призвести до дестабілізації на фінансових ринках та "альтернативної системи", на яку Захід не матиме впливу. Джерело Reuters в уряді Німеччини таку заяву спростувало. Офіційні особи США пізніше також заявили, що відключення Росії від SWIFT у разі нападу на Україну можливе.

19 січня. "Радіо Свобода": військові перебувають за 40 км від кордону з Україною

Розслідування російського бюро "Радіо Свобода" і проєкту Conflict Intelligence Team показало: не всі російські війська, які прибувають із Далекого Сходу для участі в спільних із Білоруссю військових навчаннях, їдуть до місць дислокації. Частина зупинилася в під Гомелем, розташованим за 40 кілометрів від Чернігівської області й за 90 — від Київської.

У коментарях у соцмережах, кажуть журналісти, родичі військових висловлюють занепокоєння долею своїх рідних. На думку аналітиків CIT, це свідчить про те, що до кордону України з боку Білорусі Росія перекидає і техніку, і особовий склад, який там може затриматися "на порівняно тривалий період".

Раніше російське видання "Медуза" з посиланням на 8 джерел писало, що у Росії збирають групи найманців для "відрядження на Донбас". Водночас деякі російські найманці відмовляються їхати, коли дізнаються, що ідеться про Україну.

20 січня. The Guardian: США звинуватили Росію в спробі повалити українську владу

Повідомивши про запровадження санкцій проти колишніх і чинних українських політиків і посадовців, The Guardian зауважило: Вашингтон вважає, що Росія прагнула їх використати для захоплення влади в Києві та критичної інфраструктури України й співпраці з російськими окупаційними військами. Видання вказує: на думку США, Росія готується до повномасштабної війни, а не "невеликого вторгнення", про яке казав напередодні Джо Байден.

Нагадаємо, США запровадили санкції через "шкідливу закордонну діяльність Росії" проти депутатів Тараса Козака і Олега Волошина ("Опозиційна платформа — За життя"), ексдепутата Ради від "Партії регіонів" Володимира Олійника і колишнього заступника секретаря РНБО України (до 2014 року), ексдепутата Володимира Сівковича.

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