Дві області — Івано-Франківська і Сумська — перебувають на “помаранчевому” рівні епіднебезпеки станом на ранок 14 січня. Решта регіонів належать до “жовтої” зони. Відповідні дані оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я.
За даними МОЗ, в Івано-Франківській області два дні поспіль і у Сумській області три дні поспіль фіксується перевищення коефіцієнту виявлення випадків інфікування коронавірусом.
Станом на 13 січня рівень захворюваності на коронавірус в Україні становив 183 на 100 тисяч осіб при пороговому значенні 75 випадків на 100 тисяч жителів. Серед регіонів найвищий рівень захворюваності у Києві — 379 випадків на 100 тисяч населення.
Рівень госпіталізацій та завантаженості ліжок із киснем не перевищені в жодному регіоні.
Що відомо
- За добу 13 січня в Україні виявили 10 476 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 663, медпрацівників – 241). Летальних випадків – 140.
- Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
- Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.
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