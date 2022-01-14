Дві області — Івано-Франківська і Сумська — перебувають на “помаранчевому” рівні епіднебезпеки станом на ранок 14 січня. Решта регіонів належать до “жовтої” зони. Відповідні дані оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, в Івано-Франківській області два дні поспіль і у Сумській області три дні поспіль фіксується перевищення коефіцієнту виявлення випадків інфікування коронавірусом.

Станом на 13 січня рівень захворюваності на коронавірус в Україні становив 183 на 100 тисяч осіб при пороговому значенні 75 випадків на 100 тисяч жителів. Серед регіонів найвищий рівень захворюваності у Києві — 379 випадків на 100 тисяч населення.

Рівень госпіталізацій та завантаженості ліжок із киснем не перевищені в жодному регіоні.

Фото: скрін з сайту МОЗ

Що відомо

За добу 13 січня в Україні виявили 10 476 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 663, медпрацівників – 241). Летальних випадків – 140.

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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