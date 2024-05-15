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Південна Корея передала Україні 40 машин "швидкої"
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Південна Корея передала Україні 40 машин "швидкої"

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Червоний Хрест Кореї передав Україні 40 "швидких допомог"
Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко та президент Корейського Червоного Хреста Кім Чул Соо під час передання Україні машин "швидкої", Київ, 15 травня 2024 року. Міністерство охорони здоров'я України/Facebook

Україна отримала від Червоного Хреста Республіки Корея 40 "швидких" для надання невідкладної медичної допомоги під час війни. Між дванадцятьма областями України будуть розподілені 20 автомобілів KIA та 20 автомобілів Hyundai Staria.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Автомобілі "швидких" передадуть закладам охорони здоровʼя Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Черкаської, Чернігівської областей.

У машинах встановлені засоби, що дозволяють надавати життєво необхідну допомогу пацієнтам під час перевезення.

"1594 обʼєкти медзакладів пошкоджено та ще 210 зруйновано вщент. 550 автівок екстреної медичної допомоги росіяни пошкодили, знищили чи захопили в той час, коли потреба в медичному транспорті значно зростає через те, що зростає кількість поранених. Дуже вдячний всім партнерам, які підставляють нам плече підтримки. Отримані сьогодні 40 «швидких» від уряду Кореї допоможуть нашим надзвичайним медикам врятувати ще більше пацієнтів", — так міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко привітав допомогу.

Всього Республіка Корея з 2022 року поставила понад 150 автівок швидкої медичної допомоги.

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Україна отримала від уряду Кореї 40 авто швидкої допомоги Міністерство охорони здоров'я України/Facebook
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Допомога від Кореї Міністерство охорони здоров'я України/Facebook
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Допомога від Кореї Міністерство охорони здоров'я України/Facebook
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Допомога від Кореї Міністерство охорони здоров'я України/Facebook
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Допомога від Кореї Міністерство охорони здоров'я України/Facebook

Також Україна отримала від уряду Словенії три автівки швидкої допомоги типу C. Вони мають обладнання для немовлят і недоношених.

А ще відомо, що 40 багатопрофільних закладів охорони здоров'я отримають від Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) допоміжні засоби із реабілітації для комплектації кабінетів асистивних технологійРізноманітні допоміжні засоби та послуги, які призначені, щоб підтримувати на поточному рівні або підвищити функціональні можливості й автономність людей з хворобами та інвалідністю.

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