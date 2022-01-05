Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Підписав наказ Міністерства охорони здоров'я України про введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих віком від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися", — йдеться у повідомленні.

За словами Ляшко, бустерна доза має посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму коронавіруса “Омікрон”.

Коли потрібен бустер

Бажаний період введення від 6 до 9 місяців із дати отримання другого щеплення від COVID-19, пояснив міністр.

Якою вакциною щепитимуть

Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина.

Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано також вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

Люди з ослабленим імунітетом, яким зараз вводять додаткову дозу вакцини від COVID-19, теж зможуть отримати бустерну дозу, оптимальний період введення від 3 до 6 місяців після додаткової, повідомили в МОЗ.

Чи видадуть новий сертифікат

Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення. Згенерувати його можна буде в “Дії” орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу буде чинним сертифікат за попередню повну вакцинацію, зазначив Віктор Ляшко.

На бустерне щеплення можна записатися онлайн через медичну електронну систему Helsi.me.

Як повідомляє Helsi.me, потрібно перейти за посиланням та обрати зручний пункт, забронювати день, час і записатися.

Усі дані про ревакцинальну дозу будуть збережені у додатку Helsi.

Що відомо

Україна 4 січня запровадила бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком 60+. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. На додаткову дозу можна записатись онлайн. Раніше бустерне щеплення запровадили для медиків та вихователів в інтернатах.

За добу 5 січня в Україні виявили 6632 нові випадки захворювання на коронавірус. Серед нових хворих 192 медики та 240 дітей.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

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