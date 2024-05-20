Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Танки Leopard: Україна отримає від Іспанії новий пакет допомоги
ІспаніяЗброяВторгнення Росії в УкраїнуСвітЗброя і технології

Танки Leopard: Україна отримає від Іспанії новий пакет допомоги

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Танк Leopard
Танк Leopard. Німецький танк Leopard 2A6 під час військових навчань у Пабраде, Литва, 26 червня 2023 року, фото: AP

Україна отримає від Іспанії новий пакет військової допомоги, який міститиме танки Leopard та боєприпаси різних типів.

Про це повідомила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час засідання контактної групи у форматі "Рамштайн", передає El Mundo.

За її словами, постачання має відбутися наприкінці червня. Міністерка наголосила на важливих зусиллях, яких докладає Іспанія, і особливо відзначила підготовку українських солдатів.

Що відомо про танки Leopard

Leopard 2 — основний бойовий танк, створений німецьким підприємством Краус-Мафай. Він став наступником успішної розробки тієї ж фірми Leopard 1 (ці старіші моделі також передають Україні). Виробництво Leopard 2 розпочалось у 1979 році. Взятий на озброєння збройних сил Австрії, Канади, Чилі, Данії, Фінляндії, Німеччини, Греції, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Сінгапуру, Швейцарії, Швеції, Іспанії та Туреччини.

Над наданням Україні танків Leopard для протидії Росії співпрацюють Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди. Сполучені Штати, Чехія і також Нідерланди разом передають Україні понад 90 танків Т-72. Свої Т-72 надає і Польща. Велика Британія надає Україні роту основних бойових танків Challenger.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерів Залужний заявив, Україна потребує близько 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. "Тоді, думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого", — зазначив генерал.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Breaking News Глава МЗС Німеччини Бербок приїхала в Україну
Глава МЗС Німеччини Бербок приїхала в Україну
Повітряні Сили: вночі збили 28 "шахедів" із 29
Повітряні Сили: вночі збили 28 "шахедів" із 29
Генштаб ЗСУ втрати ворога війна в Україні армія РФ
На війні в Україні РФ втратила 1380 військових за добу — Генштаб
Азовсталь
Обстріл Харкова та Одеси, "Укренерго" продовжило відключення світла. 818 день війни. Онлайн

Вибір редакції
Центр нової культури Some people Харків
"Ми єдиний у світі клуб, де танцпол — це реально safe place". Історія Центру нової культури в Харкові
Директор Інституту соціології Євген Головаха
"Вибір українців — ЄС, НАТО і подалі від сусіда". Головаха про настрої серед українців, мобілізацію та рейтинг Залужного
Маріуполь забудова проєкт Щоденники окупації
"Життя не зупинилося, але це життя в постійному страху". Мешканці Маріуполя — про будні в окупації
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Дізнайтесь більше
Мілей назвав дружину прем'єра Іспанії корумпованою
МЗС Іспанії відкликало свого посла в Аргентині: яка причина
Провінція Баміані в Афганістані
В Афганістані бойовики вбили трьох іноземних туристів
Зеленський
Зеленський скасував запланований візит до Іспанії
Вибух у посольстві України в Іспанії: підозрюваний пенсіонер постав перед судом
Вибух у посольстві України в Іспанії: підозрюваний пенсіонер постав перед судом
На початок