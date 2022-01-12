В Україні змінили змішані схеми вакцинації проти COVID-19. Про це повідомив Центр громадського здоров’я України.

Йдеться про такі комбінації вакцин:

1-ша доза CoronaVac + 2-га AstraZeneca, Pfizer чи Moderna;

1-ша доза AstraZeneca + 2-га Pfizer чи Moderna;

1-ша доза Pfizer, Moderna + 2-га AstraZeneca.

Інтервал між введеннями для всіх схем — 28 днів.

Такі самі схеми можна застосовувати також для додаткової чи бустерної дози, повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

Що відомо

За добу 11 січня в Україні виявили 7 117 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 409, медпрацівників – 160). Летальних випадків – 193. Протягом доби 106 362 людини були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 33 288 людей, другу дозу – 59 348 людей, додаткову дозу отримали 670 людей, бустерну дозу – 13 056 людей.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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