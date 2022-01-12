В Україні змінили змішані схеми вакцинації проти COVID-19. Про це повідомив Центр громадського здоров’я України.
Йдеться про такі комбінації вакцин:
- 1-ша доза CoronaVac + 2-га AstraZeneca, Pfizer чи Moderna;
- 1-ша доза AstraZeneca + 2-га Pfizer чи Moderna;
- 1-ша доза Pfizer, Moderna + 2-га AstraZeneca.
Інтервал між введеннями для всіх схем — 28 днів.
Такі самі схеми можна застосовувати також для додаткової чи бустерної дози, повідомили у Центрі громадського здоров’я України.
Що відомо
- За добу 11 січня в Україні виявили 7 117 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 409, медпрацівників – 160). Летальних випадків – 193. Протягом доби 106 362 людини були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 33 288 людей, другу дозу – 59 348 людей, додаткову дозу отримали 670 людей, бустерну дозу – 13 056 людей.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
- Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.
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